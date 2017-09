Fashion Days lansează sezonul toamnă/iarnă, printr-o campanie 360, construită în jurul oamenilor obișnuiți

Fashion Days lansează sezonul toamnă/iarnă, disponibil, de astăzi, pe Fashiondays.ro și în aplicația de mobil și introduce conceptul real people sub platforma de brand WEAR CONFIDENCE // ORDER CONFIDENCE, lansată la începutul acestui an. Noua campanie de comunicare 360 este construită în jurul oamenilor obișnuiți și a situațiilor reale, din viața de zi cu zi. Ideea de real people reflectă o abordare cu totul nouă pentru brandul Fashion Days, care își propune să se apropie mai mult de clienții săi prin comunicarea de brand. Conceptul creativ al noii campanii a pornit de la analiza nevoilor și înțelegerea motivelor intrinseci care stau la baza comportamentelor de cumpărare ale clienților și vorbește despre rolul pe care îl au hainele în obținerea succesului, atât în plan profesional, cât și pe plan personal.

În completarea execuțiilor anterioare, noua campanie adresează, în mod direct, tipologii diverse de oameni și încurajează definirea unui stil personal. Ambasadorii sezonului toamnă/iarnă Fashion Days sunt oameni obișnuiți, care nu au profesie de modele în viața reală. Aceștia sunt vedetele spot-ului TV și vor fi prezenți, în continuare, pe toate canalele de comunicare ale brandului.

„Pentru a găsi acele persoane potrivite să ilustreze mesajul noii campanii, timp de o lună, ne-am întâlnit cu peste 100 de oameni, zăriți în cafenele, persoane recomandate de prieteni și chiar colegi. În selecția personajelor din campania de lansare a sezonului toamnă/iarnă, am pus accentul mai mult pe autenticitate și mai puțin pe perfecțiunea jocului actoricesc. Introducând noul concept, real people, ne dorim să arătăm că oricine se poate simți în trend și confortabil, în același timp, nevoie pe care am observat-o analizând mixul de clienți Fashiondays.ro și selecția de produse incluse în comenzile plasate de aceștia. Aducem astfel un argument în plus în sprijinul ideii că ținutele pe care le porți îți conferă mai multă încredere pentru a face față cu succes provocărilor zilnice”, precizează Andrei Chirilă (foto), Chief Marketing Officer Fashion Days.

Analizând comportamentul de consum al celor peste 700.000 de clienți care comandă cu încredere de pe Fashion Days în România, Bulgaria și Ungaria, se remarcă predispoziția spre o viață activă, motiv pentru care, peste 70% din comenzi sunt plasate de pe dispozitivele mobile, direct din aplicația Fashion Days sau din browser. În topul brandurilor pe care clienții și le doresc și le adăugă în mod frecvent în secţiunea FAVORITE sunt: NEXT, GUESS, Fossil, Desigual, Puma, United Colors of Benetton.

Campania toamnă/iarnă introduce 27 de branduri noi pe Fashiondays.ro, clienții având acces la nume precum: Bronx, Cheap Monday, Folli Follie, Michael Kors Studio, Minnetonka, Norton, Pippi.

Spotul publicitar din cadrul campaniei a fost realizat de către departamentul de creație și producție Fashion Days, împreună cu agenția de creație Graffiti BBDO și casa de producție DeFilm Production, fiind filmat de Barna Nemethi, regizor și Alex Gâlmeanu, DOP al producției, care a realizat și pictorialele sezonului, în calitate de fotograf al campaniei.

Noua campanie de comunicare Fashion Days va beneficia de un plan de comunicare 360 în toate cele trei țări în care activează: de la TV, online, print și până la activări în social media.

Fashion Days Team

Andrei Chirilă, Chief Marketing Officer

Teodora Șaguna, Head of Brand Marketing & PR

Iulia Sas, Creative Director

Ionela Grigore, Brand Manager

Raluca Monac, Content Marketing Manager

Denna Cojocariu, Copywriter

Anca Giupana, Head of Content Production

Cătălina Ivan, Stylist & Studio Coordinator

Ana Popa, Stylist

Graffiti BBDO Team

Titus Dumitrescu, Creative Director

Ioana Mihai, Strategic Planner

Mihai Calotă, Art Director

Vlad Socianu, Art Director

Alex Tocilescu, Copywriter

Oana Preda, Senior Account Manager

Andreea Sandu, Client Service Director

Regizor: Barna Nemethi

DOP: Alex Gâlmeanu

Fotograf: Alex Gâlmeanu

Muzica: ‘Sunology’ – The Amsterdams

Casa de producție: DeFilm Production

Producător: Radu Stancu

