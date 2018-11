Fashion Days x Black Friday = peste 1,5 milioane de produse și opțiuni unice de livrare și retur

Cel mai mare fashion sale al anului, Black Friday, începe la Fashion Days pe 15 noiembrie, seara. Pasionații de fashion dau startul celor mai intense 36 de ore din 2018. Fashion Days dispune de un stoc de produse cu 50% mai mare decât cel de anul trecut, cel mai mare inclus în oferta de Black Friday de până acum: peste 1,5 milioane articole vestimentare, încălțăminte, accesorii, cosmetice sau home&deco, cu discounturi ce vor ajunge până la 90%. „Black Friday crește de la ediție la ediție și noi odată cu el. Anul acesta am pregătit cea mai mare ofertă de până acum și clienții au ocazia perfectă de a a-și alege ținute complete, de la o diversitate mare de branduri. În plus, am negociat o gamă largă de produse unice, special pentru acest eveniment”, precizează Robert Berza, General Manager Fashion Days.

Pentru a oferi cea mai spectaculoasă experiență de fashion shopping, Fashion Days a extins, pe parcursul anului, opțiunile de servicii de livrare și retur, furnizând clienților facilități unice pe piața de fashion din România.

„În premieră, de acest Black Friday, clienții vor putea returna orice comandă la Oficiile Poștale de pe întreg teritoriul țării și în showroom-urile eMAG - unde își vor primi banii pe loc”, continuă Robert Berza.

Fashion Days x Black Friday

În acest an, startul reducerilor de Black Friday va fi notificat în seara de 15 noiembrie în aplicația Fashion Days, unde clienții pot începe cumpărăturile mai devreme. La scurt timp, întreaga ofertă va fi disponibilă și pe fashiondays.ro.

La fel ca în edițiile precedente, Fashion Days le va oferi pasionaților de fashion branduri noi, cum ar fi: Coach, Kate Spade, Dhamont, Dr. Martens, Koton. Acestea se alătură unuia dintre cele mai extinse portofolii din România, de peste 400 de branduri, precum: Nike, Guess, Fossil, Desigual, Puma, Esprit, Geox, Diesel, Pepe Jeans, Tissot, Trespass, Levi’s, Napapijri, US Polo, Michael Kors, Love Moschino, Emporio Armani.

Obiceiurile de consum ale clienților Fashion Days România arată că majoritatea preferă ora 22:00 pentru a comanda articolele vestimentare dorite, motiv pentru care evenimentul începe cu o seara înainte, respectiv 15 noiembrie.

„Peste 60% dintre comenzi vin de pe un dispozitiv mobil, cu câteva ore înainte de miezul nopții. Sunt cifre care ne arată că decizia de a da startul reducerilor mai devreme este în concordanță cu dorințele și obiceiurile clienților noștri. Ne dorim să se simtă cât mai confortabil în timp ce se bucură de acest eveniment, așteptat, de către unii dintre ei, întreg anul”, continuă Robert Berza.

Ghidul Black Friday

Cel mai mare fashion sale al anului atrage, evident, și cel mai mare număr de clienți pe minut. De aceea, Fashion Days a realizat un ghid pentru un Black Friday cât mai plăcut:

Descărcați din timp aplicația Fashion Days și creați-vă un cont

Adăugați produsele dorite în Wishlist sau direct în coșul de cumpărături

Salvați-vă datele cardului pentru one-click pay (toate informațiile sunt păstrate în siguranță, plățile fiind realizate prin intermediul unor procesatori autorizați)

Activați push notification (pentru a fi primii care aflați despre startul Black Friday)

Alegeți una dintre opțiunile de livrare: curier, showroom, Oficiu Poștal, „când vrei tu”

Bucurați-vă de cele mai mari reduceri din an!

Tot în premieră, clienții Fashion Days vor beneficia de opțiuni de livrare și retur unice pe piața de fashion din România. Pe lângă livrarea „tradițională”, prin curier, aceștia se pot bucura de produsele cumpărate optând pentru serviciul de livrare într-unul dintre cele peste 600 de Oficii Poștale sau oricare dintre showroom-urile eMAG. În plus, în cazul curierilor, clienții vor avea libertatea de a alege ziua și intervalul orar în care să le fie adus coletul. Returul rămâne gratuit, iar opțiunile au fost și ele extinse: curier, showroom eMAG - unde clienții pot primii banii înapoi pe loc - sau în orice Oficiu Poștal din România unde sunt livrate coletele Fashion Days.

Black Friday în cifre:

Peste 1,1 milioane de articole din oferta totală au cel mai mic preț din an, dintre care:

peste 240.000 articole sportive

peste 130.000 perechi de încălțăminte de sezon

peste 90.000 de genți și ceasuri

peste 95.000 articole pentru copii

Câteva dintre ofertele exclusive FASHION DAYS X BLACK FRIDAY:

Geacă Trespass -82% - 199 Ron de la 1089.99 Ron

Geacă Geox -73% - 299.99 Ron de la 1099.99 la

Ceas Fossil -55% - 399.99 Ron de la 879.99 Ron

Ghete Love Moschino -68% - 199.99 Ron de la 629.99 Ron

Ceas Armani Exchange -59% - 349.99 Ron de la 849.99 Ron

Ghete Columbia -51% - 279.99 Ron de la 569.99 Ro

Ghete Zee Lane -50% - 149.99 Ron de la 299.99 Ron

Sandale Ted Baker -65% - 339.99 Ron de la 979.99 Ron