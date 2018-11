Felix Crăciunescu este noul Director de IT al PayPoint România

PayPoint România anunță numirea lui Felix Crăciunescu (foto) în funcția de IT Director. În acest rol, Felix este responsabil pentru dezvoltarea şi implementarea strategiei IT a companiei, coordonând întreaga activitate a Diviziei formată din: IT Research & Development, IT Systems Operations și Project Management. Divizia IT gestionează o plajă largă de activități ce țin de sistemele operaționale și interne ale PayPoint, rețeaua de terminale și platforma ce procesează tranzacții, implementarea unor noi soluţii şi scheme de plată și asigurarea managementului proiectelor.

Felix a absolvit Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Institutului Politehnic București și, de-a lungul carierei, a participat la numeroase cursuri de specializare în IT și leadership. Și-a început cariera ca software developer, iar în anul 2000 s-a alăturat companiei Edenred România, ca software engineer. Aici a petrecut 17 ani, evoluând până la poziția de IT Operations Director, iar înainte de a se alătura companiei PayPoint, s-a ocupat de dezvoltarea unui proiect antreprenorial.

Experiența și expertiza lui Felix în industria IT vor juca un rol important în ambiţiile PayPoint România de dezvoltare și implementare a unor soluții și tehnologii care să susţină atingerea obiectivelor. Compania a urmărit mereu să ofere consumatorilor și comercianților parteneri servicii sigure şi rapide, care să le simplifice viața; în acest context, a investit și va continua să investească considerabil în tehnologie, având în vedere importanța sa strategică în dezvoltarea pe termen lung a business-ului.

Felix Craciunescu, IT Director PayPoint România, a declarat: „M-am alăturat echipei PayPoint deoarece m-au atras proiectele și strategia de dezvoltare pe termen lung a companiei. Într-o lume dinamică, aflată în continuă mișcare, în care digitalizarea este o certitudine, PayPoint își dorește să dezvolte noi modalități de a le fi alături partenerilor săi – furnizorii, comercianţii parteneri, dar și consumatorii – iar Direcţia IT este o parte esențială în cadrul acestui proces de digitalizare.”

Mugur Dogariu, Managing Director PayPoint România, a declarat: „Ca principal jucător în segment, avem mereu datoria să îmbunătățim experiența pe care o oferim consumatorilor și partenerilor noștri, să continuăm să inovăm şi să stabilim direcţia. Iar toate acestea sub umbrela unui portofoliu de plăţi sigure, gratuite, rapide. În tot acest demers, IT-ul joacă un rol fundamental şi este esenţială dezvoltarea unei structuri care să răspundă optim acestor nevoi; îi urăm bun-venit lui Felix în echipa PayPoint şi îi dorim mult succes în proiectele viitoare.”