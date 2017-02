FlorideLux a lansat colecția de Valentine’s Day și estimează o creștere de 15% a vânzărilor

FlorideLux a lansat colecția de Valentine’s Day, care include 35 de aranjamente florale. Potrivit estimărilor reprezentanților florăriei, noile produse introduse în această colecție tematică vor genera o creștere de circa 15% a vânzărilor companiei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. „Pornind de la ideea că trandafirii sunt cele mai apreciate flori de către clienții noștri, am încercat să reinventăm, ca în fiecare an, modul de împachetare a buchetelor, păstrând o notă de eleganță și simplitate. De asemenea, prioritară pentru noi este calitatea produselor, astfel încât, am dorit să ne asigurăm că noile modele de buchete ale colecției vor fi alimentate cu apă pe întreaga perioadă a transportului, prin intermediul unui săculeț profesional pentru apă”, precizează Marius Dosinescu (foto), CEO și fondator FlorideLux.

Conceptul folosit în crearea colecției de Valentine’s Day, denumită Luxury Love, se axează pe simplitate, eleganță, pe principiul Less is more, însă, cu mesaje puternice și culori inedite. Cea mai populară floare în rândul clienților, trandafirul, va fi elementul central al acestei colecții. Noul concept a avut suportul master floristului olandez Bart van der Elsken, care se ocupă atât de colecțiile periodice ale floridelux.ro, cât și de pregătirea personalului FlorideLux.ro, ca parte dintr-un concept mai amplu.

Colecția Luxury Love conține atât buchete de trandafiri împachetate premium, cât și o varietate de cutii premium cu trandafiri. Elementul de noutate al colecției de Valentine’s Day îl reprezintă introducerea cutiilor în formă de inimă, albe sau roșii, cu marca FlorideLux 5 stele inscripționată pe acestea, care, până în prezent, erau disponibile în oferta florăriei doar în formă pătrată sau rotundă.

Prețurile produselor incluse în colecția de Valentine’s Day, Luxury Love, încep de la 149 de lei și ajung până la aproximativ 349 de lei.

„Dat fiind comportamentul clienților din anii anteriori, suntem de părere că și în acest an majoritatea dintre aceștia va opta pentru buchetele elegante și simple, pe care am încercat să le transpunem și în conceptul colecției noastre”, precizează Marius Dosinescu.

Estimările companiei arată că vânzările de Valentine’s Day ale acestui an vor înregistra o creștere de aproximativ 15%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, reprezentanții FlorideLux.ro se așteaptă la o creștere substanțială a profitului, pe fondul optimizării continue a costurilor.

