FOKUS Jobs este cea mai nouă platformă de recrutare din România

Nu este deloc ușor să găsești primul tău loc de muncă, imediat după ce ai absolvit facultatea, în condițiile în care toți angajatorii caută persoane cu experiență, chiar și pentru poziții entry level. Nu este ușor nici să îți cauți un job nou, după o continuitate de minimum 5 ani la același angajator. Dificil este și să îți găsești un nou loc de muncă în cazul în care ai prea multă experiență, ori dacă ai o vârstă mai înaintată decât a contracandidaților tăi.

Nici angajatorii porniti in cautarea candidatului perfect pentru pozitia vacanta din compania lor nu au o sarcina mai usoara! Este extrem de dificil sa recrutezi angajatul cel mai potrivit, care sa se potriveasca perfect echipei tale si sa il gasesti la momentul potrivit!

Tocmai pentru ca stim cate dificultati exista pe piata muncii, am gasit rezolvari reale pentru fiecare dintre acestea. Am construit o platforma care ofera candidatilor cele mai relevante joburi, iar pentru angajatori identifica rapid angajatii ideali!

Usor de utilizat, cu parametri inteligenti care asigura jobul/candidatul dorit, FOKUS Jobs - noua platforma moderna si profesionista de recrutare, identifica in cel mai scurt timp fie candidatii cei mai potriviti, fie joburile mult dorite! Timpul inseamna sanse crescute de succes, iar FOKUS Jobs indeplineste cu eficienta si profesionalism misiunea pe care o promite!

O alta veste buna este aceea ca in primele trei luni de la lansare, FOKUS Jobs ofera companiilor posibilitatea de a publica anunturi de angajare gratuit, timp de 30 de zile.

BONUS! Pentru ca ne dorim sa demonstram ca noua platforma tine cu adevarat cont de calitatea procesului de recrutare, oferim gratuit:

- pentru candidatii care aplica pentru un job un scurt ghid care sa ii ajute sa obtina postul dorit:

"7 tehnici de succes la interviu".

- pentru companiile care publica anunturi de angajare un ghid profesionist, care sa le ajute la simplificarea procesului de recrutare, denumit "Recrutarea si selectia personalului

- 5 strategii de succes".

Obligatoriu este insa sa fii hotarat! Si ca angajat, si ca angajator!

FOKUS Jobs, sau Bursa locurilor de munca – asa cum ne place noua sa o numim, este platforma de job-uri lansata de FOKUS Digital Services in martie 2017. Cu o interfata grafica moderna si simplu de utilizat, promisiunea brandului FOKUS Jobs este aceea de a oferi candidatilor cele mai relevante joburi si angajatorilor cei mai potrivit viitori angajati, in timp real.

FOKUS Jobs isi propune sa le demonstreze candidatilor ca job-ul perfect pentru fiecare dintre ei exista. Impreuna cu salariul aferent. Nu trebuie sa ne crezi pe cuvant! Convinge-te singur! Acceseaza www.fokusjobs.ro, cauta sectiunea cu cele mai noi job-uri sau alege exact domeniul tau de interes si vezi lista posturilor vacante si a companiilor in cautare de candidati!

✔ Esti in cautarea unui nou loc de munca sau pur si simplu vrei sa studiezi piata, sa vezi lista posturilor vacante in Bucuresti sau in orice alt oras din Romania?

✔ Esti angajator in cautarea celor mai potriviti candidati pentru posturile vacante din compania ta, pentru orice filiala din tara?

FOKUS Jobs isi propune sa iti simplifice munca, iar marele avantaj pe care il aduce este acela ca toate slujbele sunt reale! Este important doar ca tu sa iti urmezi instinctele!

Recrutarea unui angajat sau gasirea angajatorului ideal nu este ceva simplu. De aceea, FOKUS Jobs este o platforma profesionista care, cu ajutorul unei echipe de experti in Resurse Umane, te ajuta sa gasesti rapid si precis chiar ceea ce cauti. Cei peste 8 ani de experienta in domeniul online ne recomanda!

Depune chiar acum CV-ul tau pentru unul dintre job-urile disponibile, iar daca esti angajator creeaza-ti cont chiar astazi si publica anunturi gratuit timp de 30 de zile