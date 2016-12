Ford va realiza la Craiova SUV-ul de mici dimensiuni EcoSport

Ford va construi SUV-ul de mici dimensiuni EcoSport la fabrica din Craiova începând din toamna anului 2017, model care va fi comercializat pe toate piețele europene ale Ford, mai puțin în Rusia, și pentru care va investi la Craiova 200 milioane de euro. Anunțul a fost făcut în martie a.c., la fabrica din Craiova, de către președintele - CEO Ford Europa, Jim Farley (foto), care a precizat că, odată cu demararea producției pentru EcoSport, fabrica Ford din Craiova va deveni singura sursă de producție pentru modelul acest SUV ce se va vinde în Europa, precizează Agerpres. "Este un pas foarte important pentru Craiova, cu atât mai mult cu cât Ford prevede că segmentul SUV va oferi oportunități majore în următorii ani", a spus președintele Ford Europa.

Potrivit sursei citate, modelul EcoSport pe care Ford îl comercializează în prezent în Europa, cu excepția Rusiei, este construit la fabrica din Chennai, India, fabrică care va continua să construiască modelul EcoSport pentru piața locală indiană, dar și pentru alte piețe la nivel global. Farley a mai afirmat că modelul EcoSport, a cărui producție va începe la Craiova în 2017 va arăta "mai bine" față de cel existent și va câștiga și mai mulți clienți.

Președintele și CEO Ford Europa, Jim Farley, a subliniat că fabrica de la Craiova are un viitor puternic în sistemul de producție al Ford, dacă va continua să-și îmbunătățească nivelul de competitivitate și flexibilitatea operațională. Farley a spus că, din cauza crizei, în cei 8 ani de când a preluat fabrica din Craiova, Ford nu a putut să folosească întreaga capacitate de producție a acesteia, așa cum a avut inițial în vedere.

"Când Ford a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al fabricii din Craiova, acum 8 ani de zile — de fapt 8 ani și fix o zi, pe 21 martie 2008 — am avut cu toții așteptări mari pentru noua noastră unitate de producție. La momentul respectiv, vânzările de mașini noi crescuseră în Europa cu peste 18 milioane față de anul precedent. Și am crezut că în anii următori vom vedea în continuare o creștere a pieței. Părea că noua noastră investiție la Craiova a venit la momentul potrivit pentru a ne susține capacitatea noastră de producție la nivel european. Ceea ce nu știam atunci era că ne aflam pe marginea prăpastiei celei mai severe recesiuni economice mondiale. O recesiune care făcea ca doi dintre cei 3 mari producători de mașini din Detroit — din fericire nu Ford — să intre în faliment. Și, de asemenea, am asistat la declinul vânzărilor de mașini noi în Europa, declin de pe urma căruia încă nu ne-am revenit complet. Deci a trebuit să ne restructurăm afacerea și să luăm niște decizii grele, inclusiv să închidem două uzine de asamblare vehicule. Situația dificilă a pieței a avut urmări și asupra uzinei noastre de la Craiova", a spus președintele Ford Europa.

* La fabrica Ford din Craiova, angajații au fost și în anul 2016 de mai multe ori în șomaj tehnic, ca urmare a scăderii semnificative a vânzărilor modelului B-Max în Europa, Ford România precizând că își ajustează producția la Craiova în funcție de cererea de pe piață. Compania ar putea folosi mai mult din capacitatea de producție odată cu demararea producție EcoSport, ținând cont că anul acesta au fost previziuni pozitive în ceea ce privește creșterea vânzărilor la acest segment.

Ford a anunțat că va investi 200 de milioane de euro în fabrica din Craiova pentru producția modelului EcoSport

În 2015, aproape jumătate din exporturile României au fost reprezentate de industria automobilelor, la care Ford a avut o contribuție extrem de importantă, iar autoritățile din România au anunțat că este de datoria lor să consolideze parteneriatul cu Ford prin asigurarea infrastucturii necesare solicitate de companie ca acest proiect să se poată extinde și mai mult, mai ales că odată cu demararea producției Ford EcoSport, numărul autovehiculelor tansportate cu camioane de la fabrica din Craiova se va dubla, ajungând de la 150 de autoturisme pe săptămână la peste 300 pe săptămână.

Președintele Ford România a afirmat că, potrivit studiilor interne Ford, îmbunătățirea transportului rutier prin construcția de șosele de centură în Balș și Slatina ar reduce timpul de transport cu 3 ore, în timp ce îmbunătățirea rețelei feroviare ar duce la economisirea a 15 ore.

"Este important de știut că viteza medie pe tronsonul feroviar Duisburg-Curtici este de 50 km/h pe o distanță de 1.560 de km, în timp ce viteza medie pe tronsonul Nădlac-Craiova este de 13 km/h pe o distanță de numai 450 km. Ne dorim să fim cât mai competitivi, astfel că o rețea de autostrăzi este vitală pentru Craiova, iar obținerea unui termen limită pentru acest proiect este absolut necesară pentru operațiunile noastre din România. Ford are un angajament foarte puternic față de Craiova și față de România și acest lucru este susținut prin investiția noastră de peste 1 miliard de euro', a afirmat John Oldham.

Potrivit acestuia, în momentul de față 20% din producția Ford de la Craiova este livrată prin intermediul transportului rutier, cu camioane. În 2016, reprezentanții Ford au solicitat autorităților de la București, la masa rotundă cu tema "Infrastructura de transport, principala provocare a industriei auto", un termen limită pentru o rețea de autostrăzi, pentru a-și putea desfășura activitatea la fabrica din Craiova.

* Ford România a salutat inaugurarea în decembrie a.c. a variantei de ocolire Craiova Sud, cunoscută și "centura Ford" care are o lungime de 6,291 km, este prevăzută cu un pasaj cu o deschidere totală de 227 m, 11 podețe transversale și opt pentru drumurile agricole, 9 stații de preepurare și bazine de retenție, platforme de siguranță și prin folosirea acesteia se reduce timpul de parcurs de la 35 — 40 minute prin oraș la 6-7 minute între cele două drumuri naționale.

* Conducerea Sindicatului Ford a semnat în februarie 2016 noul Contract colectiv de muncă pentru 2016-2017 după ce au fost consultați toți membrii de sindicat în acest sens. Potrivit noului Contract colectiv de muncă, în urma negocierilor cu patronatul, nivelul veniturilor salariale totale ar urma să fie aproape la nivelul celor de anul trecut, propunere care i-a nemulțumit inițial pe reprezentanții sindicatului în comisia de negociere.

Ovidiu Cioroianu, președintele Sindicatului Ford Automobile Craiova, a declarat, în februarie a.c., pentru Agerpres că noul Contract colectiv de muncă a fost semnat și înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă. "Chiar dacă avem nemulțumirile noastre, contractul a fost semnat și înregistrat la ITM. Nimeni nu este fericit, dar aceasta este situația pe piața muncii din zonă", a arătat liderul sindical.

Sindicatul Ford a încheiat, la finalul lunii ianuarie, negocierile pentru noul Contract colectiv de muncă pentru 2016-2017 care prevede ca nivelul veniturilor salariale totale să fie aproape la nivelul celor de anul trecut.

Oficialii Ford au declarat la acel moment că sprijină anumite modificări ale Contractului colectiv de muncă, menite să ajute fabrica de la Craiova să devină mai competitivă și mai eficientă. "Compania noastră sprijină anumite modificări cheie ale Contractului colectiv de muncă, menite să ajute fabrica de la Craiova să devină mai competitivă și totodată mai eficientă. Aceste modificări corecte și oneste pe care compania noastră le-a prezentat Sindicatului sunt destinate să plaseze fabrica de la Craiova într-o poziție puternică în ceea ce privește viitorul sau în sistemul global de producție Ford. Fabrica de la Craiova este una dintre cele mai moderne facilități de producție pe care Ford le deține în Europa, fiind dotată cu tehnologie de ultimă generație în care s-a investit peste 1 miliard de Euro. Suntem încrezători că împreună cu Sindicatul și cu ajutorul angajaților noștri vom face tot ceea ce putem pentru a atrage un volum de muncă suplimentar și securiza totodată noi oportunități de afaceri pentru Ford Craiova", au afirmat reprezentanții firmei într-o declarație de presă.