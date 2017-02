Fotografia - pasiune și meserie: Maria Luisa, consultant F64, despre poveștile spuse prin imagini

În pragul lunii martie, când sărbătorim femeia, F64 continuă proiectul „Fotografia - pasiune și meserie“ dedicat consultanților săi cu povestea Mariei Luisa. Aceasta s-a îndrăgostit de fotografie din joacă, însă de patru ani de când și-a luat pasiunea în serios, vede prin obiectivul aparatului său lumea altfel. Spune că fotografia a însoțit-o încă de dinainte să-și dea seama că îi place să facă asta. „Ca mulți dintre noi, foloseam telefonul ca să surprind orice mi se părea interesant. Acest lucru însă nu a însemnat că sunt fotograf, ci avea legătură cu pasiunea mea pentru munte și natură. Mă jucam fără să mă gândesc că voi putea vreodată să devin o expertă a cadrului și să am un aparat profesionist. În urmă cu patru ani am avut însă în mână primul meu DSLR, un Canon 40D cu un obiectiv 18-55mm. Pentru cei mai mulți e pachetul de kit, dar pentru mine a fost pasul în lumea mare a imaginii”, declară Maria.

Tânăra a încercat mai multe stiluri și recunoaște că deși nu are un stil propriu foarte bine conturat, cel mai mult o atrage fotografia artistică despre care spune că exprimă mult din cum vede și cum își imaginează lumea. A mai încercat fotografia de stradă, documentară și de portret, completată sporadic cu cele de concert și abstractă. Îi place ca în toate stilurile pe care le abordează să găsească ceva aparte, o caracteristică definitorie pentru cadrele de până acum.

Pentru ea, fotografia este mai mult decât simpla surprindere a unor cadre. Tocmai de aceea, consideră că imaginile cu adevărat relevante sunt cele care spun o poveste, cele care, privite, dictează o poveste dincolo de culorile care inundă ochiul odată ce sunt așezate într-un plan.

La un curs la care a participat, Maria a reținut un citat care de atunci stă la baza activității sale: „O fotografie bună trebuie să atragă atenția privitorului”. Așa își ghidează și ea cadrele și încearcă în mod constant ca prin ceea ce vede prin obiectiv să arate cât mai mult din lumea care ne înconjoară.

„Fotografiile care să atragă atenția, într-o societate asaltată de imagine, sunt tot mai greu de realizat. De câte ori nu ne uităm la sute de imagini pe rețelele sociale și, de fapt, constatăm că nu am văzut nimic? Pasiunea și domeniul acesta sunt ca o a doua lume, una reflectată, în care putem privi fie spre trecut, fie direct, în propria noastră imaginație.”

În prezent fotografiază cu un Canon EOS 50D alături de obiectivele EF 85mm F/1.8 USM, EF-S 10-18mm F/4.5-5.6 IS STM și EF 17-40mm F/4L USM. Are chiar și o trusă aparte pentru concedii și călătorii din care nu lipsesc EF-S 18-55 F3.5-5.6 IS STM și EF 28mm f/1.8 USM.

Maria a aplicat la F64 din curiozitate. A provocat-o gândul că va putea astfel să învețe și detaliile tehnice de care știa că are nevoie. Când a aflat că a fost acceptată, entuziasmul a fost pe măsură. De atunci, a acumulat multă experiență și spune că a găsit locul potrivit unde oamenii și pasiunea pentru fotografie se îmbină armonios.

Prin proiectul „Fotografia - pasiune și meserie“, F64 scoate în evidență membrii echipei, fiecare dintre ei fiind pasionat de acest domeniu și de tot ce presupune aprofundarea lui. Se crează astfel un cadru propice, unde talentele personale și traseul profesional se îmbină.