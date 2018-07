FT: Marile firme online admit problema dependenţei şi vor echilibru între responsabilităţi şi venituri

Marile companii din domeniul tehnologiei informaţionale au început să conştientizeze problema dependenţei clienţilor de produse precum aplicaţiile smartphone şi vor să ajungă la un echilibru între responsabilităţi şi venituri, comentează FT, evidenţiind necesitatea modificării modelului de afaceri, precizează Mediafax .

La fel ca mulţi deţinători de iPhone, Tim se teme că petrece mult timp uitându-se la dispozitivul dreptunghiular strălucitor din buzunar. "Trebuie să vă spun: am crezut că voi fi destul de disciplinat, dar m-am înşelat. Când am verificat datele, am descoperit că petrec pe smartphone mult mai mult timp decât ar trebui", afirmă Tim, în vârstă de 57 de ani, din Alabama.

Mediafax . Este vorba de o problemă frecventă pentru multe persoane, dar el este singurul care are posibilitatea de a o soluţiona. În calitatea de director general la compania Apple, Tim Cook trebuie să realizeze un echilibru delicat între abordarea problemei dependenţei de folosirea telefoanelor inteligente şi admiterea faptului că firma sa ar putea fi de vină pentru această situaţie, precizează

Într-un interviu acordat postului CNN luna trecută, Tim Cook declara că utilizatorii produselor Apple trebuie să fie "mulţumiţi şi încrezători" privind aceste dispozitive, dar a insistat: "Nu vrem niciodată ca oamenii să piardă mult timp sau tot timpul folosindu-le".

Declaraţiile lui Tim Cook au concis cu dezvăluirea de către Apple a unui sistem de control în sistemul de operare iOS care le permite utilizatorilor să afle cât timp petrec pe aplicaţii şi să reducă numărul notificărilor primite. "Prezentarea realităţii le va permite oamenilor să decidă singuri (...)", a explicat Tim Cook.

"Cu toate acestea, după câteva săptămâni, când Apple a marcat zece ani de la inaugurarea aplicaţiei magazinului online iPhone, comunicatul de presă a celebrat popularitatea jocurilor Angry Birds, Candy Crush Saga şi a reţelei de socializare Instagram fără a recunoaşte rolul pe care notificările transmise l-au jucat în obişnuirea clienţilor să îşi verifice constant smartphone-urile. Mania digitală este considerată cauza multor probleme, de la perturbarea conversaţiilor la masă şi a somnului, la afectarea educaţiei copiilor şi la amplificarea stărilor de anxietate şi depresie, contribuind chiar şi la creşterea probabilităţii sinuciderii în rândul tinerilor. În luna iulie, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a creat o nouă categorie, a "tulburărilor asociate jocurilor online", o problemă a persoanelor ale căror vieţi personale ori profesionale au fost afectate semnificativ de practicarea în mod excesiv a jocurilor video. Societăţile din Asia încearcă de mai mult timp să abordeze această problemă. În anul 2015, Guvernul sud-coreean a impus ca toţi utilizatorii de smartphone-uri sub vârsta de 19 ani să le permită părinţilor monitorizarea activităţilor online. În China, persoanele dependente de Internet sau de jocuri video au fost trimise în tabere pentru reabilitare", notează editorialiştii Tim Bradshaw şi Hannah Kuchler într-un articol publicat în cotidianul Financial Times sub titlul "Dependenţa online: acţiunea marilor companii în sensul unui echilibru între responsabilităţi şi venituri / Până unde vor merge Apple, Google şi alte companii în contextul în care modelele de afaceri sunt dependente atât de mult de persoanele care accesează aplicaţii pe smartphone?"