Global Technical Group intră pe piața hotelieră

Global Technical Group, integrator de tehnologie în România, specializat în dezvoltare de software și furnizare de soluții tehnologice pentru eficiența clădirilor și a infrastructurilor de securitate, intră pe piața hotelieră, punând bazele unei noi ramuri de business, odată cu semnarea primelor două contracte privind construirea de la zero a infrastructurii tehnologice pentru două noi mari hoteluri: Hilton (în Otopeni) și Courtyard by Marriott (în zona Barbu Văcărescu, în sectorul de clădiri de birouri). „Deși nu aveam în plan pentru această perioadă extinderea în această direcție am primit o invitație de participare la procesul de ofertare pentru aceste obiective și, după o scurtă analiză, am decis că este o zonă care merită abordată de compania noastră. Serviciile pe care le furnizăm pentru aceste proiecte sunt de tipul Design & Build. Prin acest sistem garantăm clienților eficiență economică și aducem încă din etapa conceptuală creativitatea și experiența tehnică a profesioniștilor noștri”, precizează Fadi Rida (foto), fondator și CEO al Global Technical Group.

Noile hoteluri sunt programate pentru finalizare în al doilea trimestru al anului viitor și vor avea aproximativ 500 de camere, peste 200 de spații de parcare, restaurante, săli de conferință etc. Pentru toate acestea, Global Technical Group va asigura infrastructura tehnologică, ținând cont de trei mari cerințe ale hotelierilor: economie, siguranță și confortul oaspeților.

Consumul de energie pentru camerele de oaspeți reprezintă între 30% și 60% din consumul de energie din hoteluri.

Proiectarea adaptată cerințelor specifice ale fiecărui hotelul și alegerea corectă a componentelor de distribuție a energiei electrice reprezintă cheia pentru scăderea costurilor de operare. Global Technical Group oferă soluții de gestionare a energiei din cameră, care permit atât confortul oaspeților, cât și eficientizarea costurilor.

De asemenea, oaspeții hotelului se așteaptă să se poată conecta fără probleme și fără întreruperi la internet, făcând hotelurile să investească într-o infrastructură Wi-Fi mai bună și mai rapidă. În plus, hotelierii își doresc anumite facilități în obiectivele lor: infrastructură IT performanță, sisteme de tip VoIP, CCTV, control acces, parking, softuri de integrare și monitorizare pentru a controla iluminatul, aerul condiționat, încălzirea, etc.

„Investitorii hotelieri au ca principală provocare dezvoltarea eficientă. Provocarea întâmpinată odată cu încorporarea tehnologiei în hoteluri este legată de schimbarea rapidă a tehnologiei, dar noi îi putem ajuta pe hotelieri să găsească de fiecare dată modalități noi și adaptate contextului de a le oferi oaspeților o experiență cât mai bună pe durata șederii lor în unitățile de cazare, inserând elemente de înaltă tehnologie în camere”, precizează Fadi Rida.

Pentru a adresa cu succes noua ramură de business, Global Technical Group a investit în ultimele luni câteva zeci de mii de euro în trainingul angajaților.

„Standardele și exigențele hoteliere ne-au condus către decizia de a investi în trainingul angajaților noștri. Îmbunătățirea performanțelor Global Technical Group are la baza dezvoltarea competențelor profesionale ale echipei noastre și am implementat programe de instruire în conformitate cu standardele hoteliere. Costurile pentru cursurile și certificările pe care le-au urmat colegii noștri sunt de câteva zeci de mii de euro, noi având drept scop ca angajații noștri să dobândească abilitățile și cunoștințele necesare, astfel încât să gestioneze proiectele fără a întâmpina probleme”, precizează Fadi Rida.

Pentru anul următor, Global Technical Group va continua implementarea soluțiilor în domeniul comercial, hotelier, office și banking, dar va intra și pe piața rezidențială și industrială, axându-se pe oferirea unui nivel de servicii care să depășească așteptările clienților, să mențină cel mai ridicat grad de calitate și să ofere angajaților companiei oportunitatea de a se dezvolta.

Despre Global Technical Group

Global Technical Group este unul dintre cei mai mari integratori de tehnologie din România, specializat în dezvoltare de software și furnizare de soluții tehnologice pentru eficiența clădirilor și a infrastructurilor de securitate. Prezent de peste 11 ani pe piața din România, Grupul este compus din cinci companii: Global Technical Systems, Global Technical Controls, Global Technical Services, GTS Global Intelligence și Global Operation Center.