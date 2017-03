Grupul Enel se lansează în sectorul tech la nivel mondial, după inaugurarea Hub-ului Enel de Inovare de la Universitatea din California, Berkeley, o inițiativă în premieră care aduce împreună Grupul Enel si UC Berkeley pentru găsirea de companii start-up, accelerare și colaborare în domeniul cercetării. Noul Hub a fost lansat în parteneriat cu Universitatea din California, Center for Information Technology Research in the Interest of Society (CITRIS) și Institutul Banatao. Hub-ul, al cărui sediu se află la CITRIS Foundry Accelerator, în campusul UC Berkeley, face parte dintr-o rețeaua internațională de start-up-uri din cadrul Grupului Enel, care va selecta cele mai bune start-up-uri cu care să dezvolte proiecte comune de afaceri. Enel este prima corporație care semnează un astfel de parteneriat unic cu CITRIS, care valorifică atât inovația start-up prin CITRIS Foundry Accelerator, cât și cercetare academică de clasă mondială la UC Berkeley.

Ceremonia de tăiere a panglicii a avut loc la Sutardja Dai Hall din cadrul CITRIS, în prezența de directorului pentru Inovare și Dezvoltare Durabilă al grupului, Ernesto Ciorra, directorului pentru Energii Regenerabile, Enel Green Power, Francesco Venturini, profesorului Henry Chesbrough, directorului executiv al Center for Open Innovation de la UC Berkeley Haas School of Business, profesorului Costas Spanos, directorul CITRIS și al Institutului Banatao, și Lorenzo Ortona, consulul general al Italiei la San Francisco.

"Lansarea Hub-ului de Inovare într-un loc cu o astfel de concentrație mare de companii care doresc să inoveze este următoarea etapă a unei călătorii interesante pentru Enel", precizează Ernesto Ciorra (foto). "Grupul susține de mult timp colaborarea cu start-up-uri cu viitor, nu numai drept modalitate de a expune Grupul la tehnologia de ultimă oră și la idei, dar și prin aducerea propriei noastre tehnologii și expertizei inginerești pentru a ajuta aceste companii să găsească modalități ca să integreze inovațiile tehnologice în structura afacerii noastre ".

"Prezența deja puternică a Enel în Statele Unite poate fi susținută numai printr-o colaborare strânsă cu o instituție academică importantă cum este UC Berkeley", a declarat Francesco Venturini. "Hub-ul Enel de Inovare va aduce grupul în contact strâns cu unele dintre cele mai inovatoare start-up-uri din lume, stimulând eforturilor noastre industriale importante în răspândirea energiei din surse regenerabile nu numai în Statele Unite, dar și în întreaga lume"

"Împreună cu acești parteneri publici și privați, modelăm viitorul transferului de tehnologie în moduri care depășesc granițele tradiționale", a declarat Costas Spanos.

Hub-ul Enel de Inovare va căuta start-up-uri care să lucreze cu Grupul, dezvoltând de proiecte de afaceri cu firmele noi, atât în SUA, cât și în lume, oferindu-le un program de accelerare și de acces la oameni, resurse tech, laboratoare de testare, o rețea de fonduri de capital de risc și o piață potențială ce cuprinde peste 30 de țări. Unul dintre scopurile Hub-ului este de a oferi clienților din SUA soluții de gestionare și stocare a energiei, care să mențină stabilitatea rețelei electrice din țară și să reducă întreruperile.

Start-up-urile care vor lucra în Hub vor fi identificate pe baza priorităților tehnologice și de afaceri ale Enel și vor fi selectate cu ajutorul CITRIS Foundry. Start-up-urile selectate vor beneficia de asistență tehnică și de afaceri, astfel încât acestea să se poată lansa pe piață în cel mai scurt timp posibil și vor fi sfătuite de către experți Enel. Un manager de Inovare de la Enel va supraveghea Hub-ul și va fi punct de contact între toate start-up-uri care lucrează în Hub și rețelele de start-up-uri Enel cu sediul în Israel, Brazilia, Chile și Europa.

Hub-ul Enel pentru Inovare este ultima mișcare a Grupului Enel în Statele Unite, unde, prin filiala Enel Green Power America de Nord (EGPNA) operează peste 3 GW de energie din surse regenerabile în 100 de centrale din 23 de state. În luna ianuarie, EGPNA a cumpărat 100% din Demand Energy Networks (Demand Energy), o companie americană specializată în software-ul inteligent si sisteme de stocare a energiei, a cărei software DEN.OSTM permite optimizarea în timp real a managementului energiei și revoluționează modul în care energia electrică este generată, stocată și consumată energia electrică.

Despre Enel

Enel este o companie energetică multinațională, jucând un rol important pe piața de electricitate și gaze naturale din lume. Grupul Enel activează în peste 30 de țări de pe patru continente, are o capacitate instalată netă de aproape 83 GW, generează electricitate și gaz printr-o rețea ce acoperă peste 2 milioane km. Cu cei peste 65 de milioane de consumatori casnici și non-casnici din toată lumea, Enel deține cea mai mare bază de clienți comparativ cu societățile europene din acest sector. Enel este cea mai mare companie integrată de utilități din Europa în ceea ce privește capitalizarea de piață și se numără printre companiile energetice de top din Europa în ceea ce privește capacitatea instalată și EBITDA raportat.

Despre CITRIS și Institutul Banatao (UC Berkeley)

CITRIS și Institutul Banatao susțin cercetarea la Universitatea din California, în campusurile Berkeley, Davis, Merced și Santa Cruz, și activează în cel mai mare ecosistem al Universității și în spiritul inovator și antreprenorial al Silicon Valley. Institutul a fost creat de către legislativul de stat din California pentru a scurta calea dintre cercetarea de laborator de clasă mondială și dezvoltarea de aplicații, platforme, companii și chiar noi industrii. CITRIS și Institutul Banatao facilitează munca interdisciplinară printre sute de persoane de la Universitatea din California: membri ai facultății, studenți, parteneri corporate și instituții internaționale. De la concept la prototip, ecosistemul de invenție CITRIS include finanțare competitivă, teste specializate, Marvell Nanofabrication Laboratory, CITRIS Invention Lab și acceleratorul CITRIS Foundry.