How to Web devine parte a ANIS din 2018

Începând din 2018, How to Web, cel mai important eveniment regional dedicat startup-urilor, și programul Startup Spotlight vor deveni parte a ANIS - Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. Bogdan Iordache, fondatorul conferinței, va continua ca adviser în cadrul proiectului. După 7 ediții care au adus laolaltă povești de succes și talente din țară și din regiune, How to Web va continua să contribuie la Strategia de dezvoltare a industriei high-tech, cu accent pe creșterea valorii adăugate, prin creșterea valorii proprietății intelectuale generate local. “Pentru a-si continua dezvoltarea, How to Web are nevoie de un cadru mai larg, care să reunească toți actorii importanți din industria de tehnologie. Mă bucur că am găsit interes și puncte comune cu echipa ANIS și, împreună cu ei, aștept cu nerăbdare următoarele ediții ale conferinței”, precizează Bogdan Iordache, fondator How to Web.

În viziunea ANIS, România va deveni un hub de inovație în întreaga regiune prin integrarea și dezvoltarea dimensiunii regionale a How to Web.

Teodor Blidăruș, Președinte ANIS: „A venit momentul în care România să fie cunoscută și ca un generator de inovație în regiune, nu doar ca izvor de talente. În cei 7 ani, How to Web a adunat comunități de talente, investitori și business-uri, toate conducând la o explozie de proprietate intelectuală generată local. Noi, în ANIS, dorim consolidarea acestui proces și transformarea într-un hub de inovație în Europa.”

De aproape 20 ani, ANIS derulează programul strategic de dezvoltare a industriei high-tech prin implicarea activă în definirea politicilor publice (fiscalitate, educație etc.), dar și creșterea valorii adăugate a sectorului românesc, prin consolidarea zonei de servicii, dezvoltarea zonei de R&D, cât și creșterea IP-ului local.

Despre ANIS

19 ani de activitate în România. Înființată în anul 1998, ANIS reprezintă interesele companiilor IT românești și sprijină dezvoltarea industriei locale de software și servicii, creșterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât și a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse.

Peste 120 membri. In cadrul ANIS sunt reunite atât companii cu capital românesc sau străin, mici sau multinaționale, cu sedii în toate marile centre IT din țară, ceea ce asigură asociației reprezentativitate la nivel național.

Peste 30 000 angajați. Membrii ANIS generează un număr semnificativ de locuri de muncă înalt calificată în societate.

Peste 2,5 miliarde de euro cifră de afaceri. Veniturile anuale cumulate ale membrilor, plasează ANIS în zona actorilor cheie în ceea ce privește amprenta economică în plan local.

Despre How To Web

Lansată în 2010, conferința anuală How to Web aduce laolaltă antreprenori, investitori și profesioniști din industria de tehnologie. How to Web este una dintre cele mai importante conferințe de tehnologie din Europa de Est, oferind suport pentru peste 200 de startups prin programul Startup Spotlight și aducând în România nume importante ale industriei globale precum Mark Randal (Adobe), Ramu Yalamanchi (Hi5), Phil Libin (Evernote), Eric Wahlforss (Soundcloud), Reshma Sohoni (Seedcamp), Jon Bradford (Springboard, TechStars), Radu Georgescu (Gecad Ventures), Vassil Tersiev (Telerik), Mike Butcher (TechCrunch), Robin Wauters (Tech.eu) Madalina Seghete (Branch.io).