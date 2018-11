Huawei Enterprise lansează, pentru studenții români, programul HAINA (Huawei Authorized Information and Network Academy) și competiția Huawei ICT.

Huawei Enterprise a început în luna noiembrie programul HAINA - Huawei Authorized Information and Network Academy - ce oferă studenților români ocazia de a obține, în mod gratuit, competențe și certificări aliniate la standardele internaționale în domeniile de rețelistică și Cloud, prin intermediul unei platforme de cursuri online pe site-ul www.huaweiacad.com. Mai mult, studenții ce obțin certificări prin acest program vor avea ocazia să se înscrie și la competiția internațională Huawei ICT Competition ce va avea finala națională in Iași, în luna martie 2019, iar apoi, finala internațională în Shanghai, in luna iunie 2019.

Lansarea oficială a programului și a competiției Huawei ICT Competition a avut loc in data de 5 noiembrie, la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, alături de conducerea universitatii, peste 100 de studenți, dar și reprezentanți ai administratiei locale și din cadrul ministerului comunicatiilor si societatii informationale.

Echipamentele pentru primul laborator HAINA din România au fost oferite de compania Huawei către Facultate de Automatică și Calculatoare din Iași în luna februarie a acestui an, iar un total de 21 de studenți au parcurs deja modulele HCNA Storage și HCNA R&S, pregătindu-se pentru certificare. Unul dintre obiectivele Huawei pentru acest program este acela de a oferi cel puțin 20 de certificări, anual, către studenți.

” În contextul în care inovația este una dintre valorile companiei Huawei, divizia Enterprise dezvoltă tehnologii de ultimă generație precum SDN (Software-Defined Networking), Cloud, Big Data și IoT cu scopul de a construi o platformă deschisă, un mediu în care să educăm și să pregătim generații viitoare de specialiști în domenii vitale.”, spune Kevin Liu, CEO Huawei România.

Huawei ICT Competition este un proiect educațional realizat pentru a motiva și recompensa studenții talentați in cadrul unei competiții internaționale care a ajuns, in ediția 2017-2018 să găzduiască, la nivel global peste 40.000 studenți, 800 instituții superioare de invățământ din 32 de țări.

Această competiție are loc pentru prima data în România, iar studenții, sub coordonarea profesorilor de la 12 universități din 10 orașe din țară vor avea ocazia să își completeze studiile universitare cu noțiuni și competențe de ultimă oră și să obțină certificări care să le valideze potențialul intr-un mediu competitiv, aliniat la standardele internaționale educaționale.

Competiția are 3 etape - cea de înregistrare a studenților și învățare, desfășurată online, în perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019, etapa de certificare online, in perioada ianuarie – februarie 2019, după care, în funcție de scorurile obținute, o parte dintre studenți se vor califica pentru competiția națională, desfășurată la Iași, in luna martie 2019. Câștigătorii finalei locale vor ajunge la competiția internațională din Shanghai, in luna iunie 2019, pentru a concura cu reprezentanți din intreaga lume, viitorii profesionisti în domeniul IT&C.

”Huawei Enterprise a introdus conceptul HAINA un sistem de certificare recunoscut și foarte apreciat la nivelul industriei IT&C globale pentru a forma viitori profesioniști în domeniul IT&C și pentru a crea un ecosistem de talente. Huawei lucrează, încă din 2015 alături de partenerii autorizați pentru a dezvolta acest tip de program în cadrul căruia studenții sunt încurajați și stimulați să își completeze nivelul educațional și să obțină certificări în nișe foarte importante în zone de rețelistică (Routing & Switching, WLAN, securitate), cloud (procesare, stocare, cloud computing, big data), IoT și Inteligență Artificială.”, spune Vlad Doicaru, Director Afaceri Publice, Huawei România.