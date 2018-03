Impactul sistemelor audio din magazine asupra comportamentului clienților

ELKO Romania, companie membră a grupului ELKO specializată în distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT, recomandă managerilor din retail să acorde o atenţie cât mai mare proiectării, instalării și modului în care sunt exploatate sistemele audio din magazine. Plecând de la un studiu științific publicat pe blog-ul Axis Communications, subliniem importanța acestei componente tehnologice, făcând totodată câteva recomandări de echipamente ce pot îmbunătăți eficiența și flexibilitatea, simplificând în același timp modalitatea de utilizare.

Într-o piață unde magazinele de retail sunt nevoite să concureze cu mediul online, crearea unei experiențe cât mai plăcute pentru clienți este esențială. Iar pentru a contrasta și concura cu experiența cumpărăturilor strict digitale, magazinele care sunt prezente atât online, cât și fizic, încearcă să creeze o experiență unitară pentru clienții care trec din mediul digital în cel fizic.

O componentă esențială a afacerilor care urmăresc să contureze mediul retail prin muzică este bagajul de cunoștințe științifice legate de modul în care sunt influențate emoțiile clienților. Magazinele care folosesc instrumentele adecvate devin în mod automat spații în care clienții își doresc să petreacă timpl.

Vocea mărcii

Toată lumea știe că muzica poate avea multe efecte asupra minții omului. Spre deosebire de elementele vizuale, precum caractere sau culori, muzica este însă mult mai dificil de analizat. Cum decidem dacă un anumit tip de muzică este potrivit pentru o anumită marcă? Cum se poate defini sunetul caracteristic unei mărci?

Dacă elementele vizuale reprezintă fața unui magazin, atunci muzica reprezintă vocea sa. Muzica este cu mult mai mult decât un simplu conținut de divertisment pentru clienți - este tonul și sufletul mărcii, care este astfel prezentată clienților.

Adaptând muzica la personalitatea afacerii, se pot obține creșteri de profit și o identitate de marcă mai bine definită, dar procedeul nu este deloc ușor. Având abilitatea de a îmbogăți un spațiu prin sunet, muzica introduce noi idei și consolidează noțiunile și așteptările deja existente pentru mediul în care este redată. Tendințele și gusturile muzicale evoluează însă neîntrerupt, așa că poate fi dificil de determinat tipul de muzică ce rezonează cel mai bine cu clienții.

Alegerea corectă

Așadar, cum se alege muzica potrivită pentru o marcă?

Cel mai bine este dacă muzica din mediul retail este tratată în același mod în care este tratată identitatea vizuală. Ea trebuie integrată de la început, pentru a construi simultan o identitate vizuală și una sonoră, care să contribuie la formarea unei mărci puternice, coerente. Clienții care pătrund în magazin o fac ca rezultat a anunțurilor publicitare și a mesajelor de pe rețelele sociale. Același gen de emoție trebuie recreat și cu ajutorul muzicii. Elementele vizuale, promoțiile și muzica trebuie să colaboreze.

Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte legate de utilizarea muzicii pentru a crea atmosfera adecvată. Cu cât clienții petrec mai mult timp într-un magazin, cu atât șansele de a cumpăra mai multe articole cresc.

Emoții declanșate prin muzică

Volumul sonor și ritmul reprezintă elemente de marketing extrem de importante la nivelul unui magazin. Volumul ridicat îi determină pe oameni să se miște mai rapid, în timp ce muzica în surdină îi determină să petreacă mai mult timp. Ritmul lent al muzicii îi stimulează pe oameni să cheltuiască mai mulți bani, în timp ce ritmul energic generează stare de bine. Un manager se poate folosi de aceste detalii pentru a declanșa diferite răspunsuri comportamentale pe parcursul zilei.

Un restaurant fast-food ar putea avea ca scop creșterea fluxului de clienți în perioada pauzei de masă prin redarea unor ritmuri rapide la volum ridicat. Dar pe perioada după-amiezilor, același restaurant ar putea opta pentru ritmuri medii sau lente, redate la un volum redus, pentru a-i determina pe clienți să stea mai mult timp și să cheltuiască mai mulți bani.

Sfaturi de bază legate de muzica în retail:

 Mențineți controlul asupra difuzoarelor. Trebuie să știți mereu ce gen de muzică și din ce motiv este redată.

 Nu alegeți niciodată la întâmplare. Nu amestecați listele. Redați muzica după un plan bine stabilit.

 Rolul muzicii este acela de a respecta așteptările clienților. Muzica reprezintă vocea mărcii. Folosiți tonul adecvat.

 Implicați-vă! Nu este de ajuns să folosiți o coloană sonoră. Spre deosebire de un logo, care poate fi folosit timp de mai mulți ani, listele muzicale trebuie reîmprospătate permanent, astfel încât sunetul să fie mereu sincronizat cu valorile emoționale ale mărcii și cu gusturile în continuă schimbare ale clienților.

 Soundtrack Your Brand (SYB) a publicat câteva rezultate ale unor cercetări cu privire la impactul muzicii din magazine asupra comportamentului clienților. Despre aceasta puteți citi mai multe aici.

Muzica în retail și recomandările ELKO Romania

Axis a anunțat de curând o serie de parteneriate, al căror scop este acela de a conecta serviciile de streaming de muzică la echipamentele audio Axis cu conectare la rețea, care asigură astfel flexibilitate și complexitate în redarea de sunet și muzică la nivelul magazinelor. Printre parteneri se numără Soundtrack Your Brand, Royal Streaming, MUSIC2BIZ și Pinesker Media Company.

Prin aceste colaborări, Axis oferă acum o gamă completă de soluții audio pentru magazine, extrem de ușor de administrat. Serviciile muzicale pot fi integrate cu sistemele de difuzoare Axis pentru rețea deja existente, fără a fi necesare alte soluții hardware sau software, astfel se pot implementa anunțuri programate sau neprevăzute, alături de muzica planificată. Iar difuzoarele Axis se remarcă printr-o multitudine de calități, precum construcția de tip all-in-one, procedeul ușor de instalare susținut de tehnologia PoE (Power over Ethernet), mecanismul simplu de transmitere a muzicii, posibilitatea de a planifica și personaliza liste de redare, posibilitatea de a programa anunțuri înregistrate sau de a le reda în timp real și utilizarea unei platforme deschise, care asigură integrarea cu sisteme viitoare. Toate aceste caracteristici sunt completate de eleganță și flexibilitate. AXIS C2005 este, de exemplu, un excelent difuzor de tavan, care poate fi integrat cu ușurință în orice decor. Acesta încorporează un amplificator, un mixer, procesorul de semnal digital (DSP), funcționalitate de streaming, microfon și sursă de alimentare. În plus, este pre-configurat din fabrică, iar pentru verificarea instalării, este prevăzut cu o funcție de auto-testare. Mai mult, fiind un echipament de rețea bazat pe o platformă deschisă, poate fi adăugat cu ușurință în orice sistem, indiferent de complexitatea sau dimensiunile acestuia. După aceleași principii și cu aceleași funcții este construit și modelul AXIS C1004-E, numai că acesta poate fi fixat deopotrivă pe pereți și pe tavan, fără a fi încastrat. În plus, C1004-E beneficiază de o construcție rezistentă la umezeală, ceea ce înseamnă că poate fi montat și la exterior, imediat sub streașină, astfel încât să fie ferit de ploaie.

Pe lângă difuzoarele Axis, noile soluții audio pot fi folosite și împreună cu sisteme audio non-Axis, prin intermediul dispozitivului AXIS C8033 Audio Bridge, care permite conectarea sistemelor audio atât analogice, cât și digitale. Echipamentul este prevăzut cu suport PoE, astfel că nu necesită un cablu separat pentru alimentarea cu energie și poate fi administrat de la distanță, prin intermediul rețelei Ethernet, folosind serverul web integrat.

Totodată, rețeaua audio a unui magazin poate include și o soluție de stocare în rețea, care să găzduiască liste de melodii concepute de utilizator și anunțuri pre-înregistrate. În acest sens, este recomandată implementarea unui NAS Western Digital My Cloud Pro din seria PR2100, care mulțumită unei capacități de stocare ce poate ajunge la 20TB poate fi utilizat simultan și în alte scopuri, precum pentru stocarea înregistrărilor provenite de la camerele de supraveghere sau pentru găzduirea elementelor vizuale care urmează a fi redate pe ecranele din magazin. În plus, soluția de Personal Cloud integrată permite accesul de la distanță, pentru a adăuga sau edita liste muzicale, anunțuri sau chiar clipuri video care urmează a fi redate în magazin. Iar suportul pentru configurații RAID garantează siguranța datelor în eventualitatea în care unul dintre harddisk-uri se defectează.

Vedem așadar că sistemele audio din magazine joacă un rol ce poate influența radical succesul întregii afaceri. De aceea, proiectarea, instalarea și îndeosebi exploatarea lor trebuie să beneficieze de o atenție sporită. Iar pentru un plus de flexibilitate și eficiență, ele pot fi extinse prin implementarea de echipamente conexe, precum cele menționate.