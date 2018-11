Inteligența artificială îmbunătățește conectivitatea şi performanţele reţelei wireless

Allied Telesis Autonomous Wave Control (AWC) este o tehnologie avansată de reţea care utilizează Inteligenţa Artificială (AI) pentru a furniza îmbunătăţiri semnificative ale conectivităţii şi performanţelor reţelei wireless, simultan cu reducerea costurilor de implementare şi operare. Analizând automat golurile de acoperire şi interferenţa la nivelul Punctelor de Acces (AP), AWC furnizează o experienţă wireless de calitate, care răspunde schimbărilor de configurare a reţelei şi cererilor de lărgime de bandă din partea dispozitivelor utilizatorilor.



O cale mai bună de a construi reţele wireless pentru IoT

Fenomenele Internet of Things (IoT) şi Bring Your Own Device (BYOD) au generat o creştere exponenţială a numărului de dispozitive conectate, toate acestea cerând acces fiabil şi de mare viteză la reţeaua wireless. O astfel de creştere fără precedent a numărului de conexiuni şi a traficului asociat înseamnă un efort major pentru reţele, multe dintre acestea chinuindu-se să furnizeze acoperirea, performanţele şi accesul fiabil cerut de utilizatorii din zilele noastre.

AWC ajută la abordarea eficientă a acestui mediu complex şi în evoluţie rapidă prin reducerea nevoii de implicare costisitoare a factorului uman în instalarea şi reglarea unei reţele wireless.

,,Implicarea tehnicilor de inteligenţă artificială, cu folosirea instrumentelor analytics legate de conectivitatea utilizatorilor în timp real, de comportamentele lor şi de fluxurile de date, generează o creştere marcantă a acoperirii reţelei şi a performanţelor acesteia prin comparare cu reţelele wireless clasice, " a spus Seiichiro Satoh, Senior Vice President, Global Marketing Allied Telesis.



Reducerea costului implementărilor wireless

Inspectarea locaţiilor reţelelor wireless poate fi costisitoare financiar, iar costul creşte direct proporţional cu dimensiunea locaţiei şi cu tipurile de aplicaţii care trebuie să funcţioneze în LAN-ul wireless. Organizaţiile care doresc să îşi păstreze astfel de abilităţi în cadru intern au adesea nevoie să cumpere echipamente scumpe de testare a locaţiei LAN şi să-şi instruiască personalul IT cum să proiecteze, implementeze şi testeze corect o reţea wireless.

AWC ajută firmele să evite timpii şi cheltuielile asociate cu inspecţii manuale ale locaţiilor, şi reduce dependenţa de personalul instruit.



Optimizarea performanţelor wireless

Conectivitatea wireless şi chestiunile legate de performanţe se numără printre subiectele cele mai frustrante legate de productivitate pentru directorii IT şi angajaţi. În vreme ce scăderile de conectivitate şi performanţa de ansamblu slabă a reţelei reprezintă inconveniente, lipsa bruscă sau persistentă de conectivitate pentru utilizatori poate însemna un dezastru pentru firmă. Exemple pentru astfel de dezastre includ pierderea producţiei la nivel de fabrică sau chiar ameninţări la adresa vieţii, cum este în cazul unui spital.

Cheia performanţelor optimizate ale unei reţele wireless permanent active constă în monitorizarea şi ajustarea permanentă a fiecărui punct de acces în reţea, astfel încât acoperirea să fie păstrată şi interferenţele menţinute la un nivel minim. AWC are grijă ca fiecare punct de acces wireless să opereze pe canalul optim şi cu o putere optimă, astfel încât să se asigure acoperirea maximă şi disponibilitatea lăţimii de bandă pe cuprinsul întregii reţele.



Wireless Network Management

AWC este strâns integrată cu Allied Telesis Autonomous Management Framework™ (AMF), un puternic instrument de automatizare care furnizează o abordare simplificată a managementului reţelei. Dispunând de caracteristici precum managementul centralizat, auto-backup, auto-upgrade, auto-provisioning şi recuperare în caz de dezastru, AMF furnizează economii semnificative de timp şi cost datorită caracteristicilor de plug-and-play networking şi zero-touch management pentru reţele cablate şi wireless.

Există două moduri de a vă bucura de beneficiile configurării şi optimizării wireless autonome cu AWC:

1. Plugin-ul AWC pentru Allied Telesis Vista Manager EX™. Vista Manager EX este un iinstrument de monitorizare şi management de ultimă generaţie pentru reţele AMF, incluzând diverse modalităţi de vizualizare ce permit administratorilor IT să monitorizeze cu uşurinţă reţelele, având la dispoziţie profilurile AWC pentru simplificarea gestionării de multiple puncte de acces.

2. AWC Lite este o versiune simplificată, disponibilă pe router-ele şi firewall-urile din seria AR. Este o soluţie de management reţea uşor de folosit, ideală pentru birouri tip filială şi IMM-uri.