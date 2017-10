Internet nelimitat 4G de la 5 euro / lună, pentru clienţii Telekom persoane fizice şi juridice

Continuând promisiunea #Netliberare, de a face Internetul cât mai accesibil tuturor românilor, Telekom Romania a lansat pentru clientii persoane fizice o adevărată provocare la Internet: oricând, oriunde şi, de acum înainte, oricât, în reţeaua de date mobile cel mai bine cotată din Romania*.

Astfel, clienţii Telekom au acum la dispozitie oferte unice pe piaţă, precum:

o Internet NELIMITAT 4G la toate abonamentele de servicii mobile, cu preţuri de la 5 euro pe lună (TVA inclus);

o Internet pentru acasă, prin fibră optică, de la 5 Euro/lună (TVA inclus), într-un pachet cu două servicii;

o Internet TV cu HBO, Cinemax şi HBO GO incluse pe întreaga perioadă contractuală, de la 5 Euro/lună (TVA inclus), într-un pachet cu două servicii.

Astfel, Telekom aduce clienţilor cea mai avantajoasă ofertă de pe piaţă, cu Internet mobil 4G nelimitat, fără scăderea vitezei în funcţie de consumul de date, minute şi SMS-uri nelimitate, trafic de date şi minute în roaming în SEE, plus acces de pe mobil la servicii de video precum HBO, HBO GO, Cinemax sau Telekom Sport, totul începând de la 5 Euro/lună (TVA inclus). Ofertele sunt disponibile pentru toţi clienţii la achiziţionarea unui noi abonament sau la prelungire, preţurile cele mai avantajoase fiind pentru pachetele prin care clienţii deţin şi un serviciu fix Telekom.

„Cu noile oferte lansate astăzi pentru clienţii persoane fizice, ducem promisiunea #Netliberare la nivelul următor, pentru a oferi clienţilor o experienţă de comunicare cu adevărat unică. În premieră în România clienţii beneficiază de Internet mobil cu adevărat nelimitat, la orice abonament de servicii mobile Telekom. Acesta este rezultatul promisiunii lansate în primăvara acestui an, de a elibera Internetul pentru toţi utilizatorii, dar şi al eforturilor noastre susţinute de a avea o reţea de date performantă”, a spus Frantisek Mala, Director Executiv Comercial, Segement Rezidential, Telekom Romania.

Pentru a beneficia de Internet de mare viteză pentru acasă, clienţii au la dispozitie serviciile de Internet fix prin fibră optică, cu viteze de până la 1Gbps, router wifi inclus şi preţuri la abonamente începând de la 5 Euro/lună (TVA inclus), într-un pachet cu două servicii. Reţeaua Telekom de Internet fix prin fibră optică acoperă în prezent peste 2,3 milioane de gospodării.

Pe segmentul de servicii TV Telekom pune la dispoziţia clienţilor serviciul de Internet TV, cu preţuri începând de la 5 Euro/lună într-un pachet împreună cu serviciul de Internet fix. În plus, cu noua ofertă de Internet TV disponibilă din 1 noiembrie, clienţii beneficiază gratuit, pe toată perioada contractuală, de pachetul Maxpak şi acces la serviciul HBO GO.

Cu Internet TV de la Telekom clienţii se pot bucura de un serviciu de televiziune inovator, cu funcționalități avansate, precum Pauză și Continuare, cu ajutorul cărora vor putea să oprească și să pornească filmele şi serialele preferate, sau meciurile şi competiţiile, în format HD, şi să le reia oricând doresc. Canalele Telekom Sport le aduc clienţilor cele mai tari competitii sportive (UEFA Champions League şi UEFA Europa League), care pot fi urmărite live oriunde şi oricând, pe televizor, laptop, PC, smartphone sau tabletă.

Mai multe detalii despre ofertele pentru clienţii persoane fizice sunt disponibile în magazinele Telekom, Germanos şi ale partenerilor, la consultanţii de vânzări de teren, sau la numărul 021.404.1234.

Pornind de la nevoile şi provocările clienţilor din segmentul business, Telekom Romania schimbă convenţiile tradiţionale şi introduce un nou model de parteneriat cu clienţii săi antreprenori, bazat pe simplitate, transparenţă şi predictibilitate. O dată cu lansarea noii oferte dedicate antreprenorilor, Telekom Romania aduce, prin portofoliul Freedom, comunicare mobilă nelimitată cu Internet 4G nelimitat, minute şi SMS nelimitate, de la 5 euro/ lună, în abonamente fără perioadă minimă contractuală şi fără taxe de reziliere.

„Credem că a sosit momentul să ascultăm cu adevărat clienții şi să le oferim ceea ce îşi doresc. Aceștia, mai ales cei aflați la început de drum, se plâng că nu au libertate în afaceri, că se simt legați de contracte inflexibile, că nu au acces la informații complet transparente, care să detalieze toate costurile, sau că sunt limitați de oferte care le dau acces la anumite beneficii, dar nu la tot ce au nevoie pentru mobilitatea absolută. Prin oferta pe care o lansăm astăzi în premieră absolută în România, ne propunem să transformăm toate aceste provocări în oportunități de creștere pentru toţi clienţii business din piaţă. Mizăm pe accesibilitatea, flexibilitatea și transparența acestei noi oferte, corelate cu faptul că astăzi avem cea mai bună rețea de date în urma investițiilor făcute în ultima perioadă”, spune Ovidiu Ghiman, Director Executiv Comercial, Segment Business, Telekom Romania.

Abonamentul Freedom Mobile 5 include Internet nelimitat 4G național și servicii de voce și SMS-uri nelimitate la nivel național și internațional în Zona 1**, precum și în roaming în Spațiul Economic European**. Abonamentul include și 1,3 GB de date lunar în roaming, în zona SEE.

Noul portofoliu Freedom aduce beneficii similare pentru utilizatorii de servicii de comunicaţii fixe, la preţuri începând de la 5 euro pe lună, plus TVA, fără perioadă minimă contractuală şi taxă de reziliere, prin abonamentele Freedom Net şi Freedom Magenta 1.

“Este pentru prima dată când primele vânzări s-au înregistrat chiar înainte de finalizarea prezentării noului concept către echipele interne iar până acum avem deja peste 1000 de cereri de abonamente Freedom. Un produs care a început să se vândă fără nicio reclamă, agenţii au înţeles poziţia unică pe care ne-o aduce pachetul Freedom care include nelimitat net 4G, minute, SMS-uri, în cea mai bună reţea de date şi fără perioadă contractuală, la cel mai competitiv preţ posibil, doar 5 euro pe lună, plus TVA”, a adăugat Ovidiu Ghiman.

Mai multe detalii despre ofertele pentru clienţii persoane juridice sunt disponibile la consultanţii de vânzări directe sau la numărul 1921, gratuit pentru apeluri din orice reţea.

* Reţeaua mobilă Telekom Romania a obţinut cel mai mare scor, 508 din 600, pentru serviciile de date în urma auditului independent realizat de P3 communications în luna august a acestui an.

**Zona 1 Internațional include convorbiri în rețele fixe din Europa, resepctiv rețele fixe și mobile din SUA, Canada, Israel.

** Roaming Grupa 0 (Spațiul Economic European)

*** Zona 2 Internațional

Despre Telekom Romania

Telekom Romania este un brand dinamic, care oferă servicii de telecomunicaţii fixe şi mobile complete, inovatoare, personalizate pentru o comunitate vastă de clienți, cu aproximativ 10 milioane de contracte de servicii.

Soluțiile noastre deschid o lume infinită de oportunități de a împărtăși cele mai frumoase și emoționante experiențe cu familia, prietenii, colegii și cu cei din jurul nostru. Misiunea noastră este să îmbogățim viețile oamenilor, oferindu-le acestora servicii integrate fixe și mobile, tehnologii de ultimă generație 4G, fibră optică, precum și Internet TV, care aduce utilizatorilor o nouă experiență de divertisment, cu acces la conținut exclusiv și de calitate, pe toate ecranele, și funcționalități interactive avansate. Telekom Romania este partenerul de încredere al companiilor, pentru care oferim soluții complete de comunicații și IT&C. Rețeaua noastră conectează oameni, mașini și conținut, pentru un viitor mai bun, mai sigur și mai simplu.

Telekom Romania este prezentă pe piața românească din 2014, după rebranding-ul comun al Romtelecom și COSMOTE România.

Telekom aparţine Deutsche Telekom, una dintre companiile lider global de telecomunicații integrate.