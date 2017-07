IT-ul, unul dintre cele mai atractive domenii pentru românii din Diaspora care vor să revină

IT-ul ar putea reprezenta unul dintre cele mai atractive domenii pentru românii din Diaspora care vor să revină în țară, mai exact fiind vorba despre dezvoltarea de software, conform recentului studiu realizat de HR Coordinator Smartree, citat de Agerpres. ''România se profilează tot mai mult ca și un hub IT în regiune și acest lucru duce, prin urmare, la venituri peste medie pentru salariații din acest domeniu. Acum, comparativ cu 5-10 ani în urmă, IT-știi din România au un nivel de trai ridicat raportat la nivelul pieței și economiei locale, așadar, pentru specialiștii care și-ar dori să se reîntoarcă în țară, acest lucru poate constitui un argument în plus'', precizează Raluca Peneș (foto), HR Coordinator Smartree. Ea a subliniat că, în plus, segmentul tehnologic oferă angajaților o serie de beneficii atractive, precum flexibilitatea programului de muncă, inclusiv posibilitatea de a lucra remote un număr de zile pe săptămână.

"De asemenea, angajaților care preferă munca la birou, li se pun la dispoziție facilități multiple de dezvoltare personală și condiții moderne, precum spații de relaxare corespunzător dotate, spații de studiu, bibliotecă sau bistro-restaurant. Tot la capitolul locurilor de muncă atractive pentru românii din Diaspora se numără și joburile care necesită cunoașterea unei limbi străine, precum sunt cele din Share Service Centers (HR, contabilitate, logistică, IT) sau cele din domeniul automotive (ingineri, proiectanți, project manageri, chiar și personal necalificat). Astfel, pentru cei care au locuit peste hotare și au învățat o limbă străină, mai ales dacă vorbim de una exotică, precum cele nordice, găsirea unui loc de muncă pe plan local nu mai este o provocare", se arată în document.

Analiza mai arată că în domeniile construcții, vânzări sau în sistemul medical, deși există joburi disponibile și în România, salariile nu sunt la fel de atractive și, probabil, nu vor atrage întoarcerea acestora în țară.

''În condițiile în care salariile din România ar fi mai competitive cu cele din străinătate, și nu doar în domenii precum IT, o parte dintre românii din Diaspora s-ar întoarce în țară, dar nu într-un procent mai mare de 25 — 30%. Sunt români care au plecat de foarte mulți ani și și-au întemeiat familii, au reușit să se integreze foarte bine în cultura altor țări sau și-au deschis propriile afaceri care le oferă un anumit standard de viață'', a conchis Peneș.

Smartree, unul dintre liderii din România pe piața de externalizare a proceselor de HR, a fost înființată în anul 2000 și oferă o gamă completă de servicii: de la salarizare, administrare de personal, analiză și raportare pentru management, recrutare, muncă temporară, până la consultanță în domeniu.

Smartree procesează 550.000 de angajați anual și are peste 150 de clienți, în majoritate companii multinaționale, dar și companii cu capital integral românesc.