Konica Minolta își consolidează poziția de furnizor de servicii IT complete prin achiziționarea Grupo Meridian

Konica Minolta Business Solutions anunță achiziția Grupo Meridian. Compania spaniolă este un specialist în furnizarea de soluții pentru tehnologia informației, comunicații, consultanță tehnologică, externalizare, securitate IT și dezvoltare de software. Acest lucru o face perfectă pentru consolidarea poziției Konica Minolta ca furnizor de servicii IT complete, pe piața spaniolă și în afara acesteia. "Grupo Meridian și Konica Minolta au același scop, și anume acela de a-și ajuta clienții să ajungă la nivelul următor pe drumul către locul de muncă digital", precizează Vasco Falcao (foto), CEO al Konica Minolta Business Solutions Spania. De asemenea, "Grupo Meridian și expertiza sa se integrează perfect în oferta noastră de servicii și în special în ceea ce privește soluțiile pentru locul de muncă al viitorului".

Fondată în 1999, Grupo Meridian din Madrid oferă clienților săi atât în Spania, cât și în întreaga Uniune Europeană soluții IT și tehnologice care se potrivesc perfect afacerii lor - toate dintr-o singură sursă unificată. Aceasta deține un portofoliu variat de clienți, de la companii mici și mijlocii locale, până la corporații mari internaționale, clienții recunoscând valoarea specială pe care o oferă Grupo Meridian cu serviciile, produsele și soluțiile sale. Portofoliul companiei IT acoperă servicii de gestionare în cloud, aplicații de management al documentelor verticale și servicii IT complete, adaptate nevoilor specifice ale clienților.

"Acum, vom fi capabili să combinăm activele companiei multinaționale Konica Minolta cu soluțiile și expertiza noastră puternică de management IT și de documente - toate în serviciul clienților noștri. Așteptăm cu nerăbdare să remodelăm locul de muncă al viitorului pentru clienții noștri împreună cu Konica Minolta", precizează Alex Hidalgo, Președintele Grupo Meridian.

Totodată, promovarea inovării în domeniul serviciilor IT, al tehnologiilor de birou și al software-ului se află în centrul activităților de afaceri ale Grupo Meridian. Compania realizează acest fapt într-o abordare inovativă deschisă, reunind expertiza internă cu cea a partenerilor săi internaționali de renume și cu cerințele exigente ale clienților. Această abordare promovează Grupo Meridian de la un furnizor de tehnologie la un partener strategic și de încredere pentru afacerile clienților săi.

Atât concentrarea pe clienți, cât și procesul de inovare, au pus Grupo Meridian în concordanță cu abordarea de afaceri a Konica Minolta, ducând la integrarea naturală a Grupo Meridian.