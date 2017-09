Konica Minolta accelerează creșterea pe piața de tipar industrial

Konica Minolta a anunțat pe 27 septembrie, la Labelexpo, Bruxelles, mai multe evenimente importante precum „al 100-lea client” - pentru producția de etichete, un parteneriat strategic în Europa cu compania Grafisk Maskinfabrik (GM) - specializată în finisare - și lansarea unui nou produs care să sprijine accelerarea procesului de creștere al companiei în cadrul tipăririi industriale - AccurioLabel 190. Konica Minolta prezintă la standurile C51 și C52 din pavilionul 8 al Labelexpo produse și soluții care oferă eficiență și valoare comercială atât pentru clienții de etichetare, cât și pentru cei de imprimare industrială și comercială. Ciclul complet de realizare a unei etichete, de la primirea unui fișier la eticheta finalizată pe rulouri, este o prezentare emblematică în cadrul standului.

În centrul ofertei, Konica Minolta își prezintă oficial noua presă digitală AccurioLabel 190, care a fost dezvoltată în Europa în colaborare cu compania daneză Grafisk Maskinfabrik (GM). Se așteaptă ca intrarea oficială pe piață a echipamentului să înceapă în decembrie. Motoarele de bobinare ale rulourilor vor fi furnizate în continuare de către Miyakoshi, partenerul deja cunoscut al Konica Minolta pentru sistemele de etichetare.

Tehnologia digitală, consacrată, a tonerului Konica Minolta este utilizată pe scară largă în sediile clienților din întreaga lume. Astăzi, Konica Minolta anunță cel de-al 100-lea client la nivel mondial pentru sistemele sale de etichetare, ce sunt furnizate împreună cu servicii complete ce includ livrarea de piese și consumabile.

Robert Gallagher, Directorul de producție al clientului britanic Soabar Ltd., a declarat: „Am ales Konica Minolta deoarece partea de service a fost fantastică, așa cum a fost și suportul, în totalitate. Nu ne-au vândut doar mașina, ci ne-au ajutat cu tot ceea ce am solicitat. Nu cred că altcineva, în altă parte, ar face toate acestea mai bine”.

Sistemele de realizare etichete Konica Minolta sunt poziționate între presele digitale entry level și cele high-end, umplându-se astfel golul dintre cele două categorii existent momentan pe piață. Convertoarele beneficiază de ușurință în operare, de flexibilitate în procesul de producție, de capacitatea de procesare rapidă a datelor variabile, precum și de suport și servicii de clasă mondială.

Ușor de utilizat, Konica Minolta AccurioLabel 190 beneficiază de consistență remarcabilă a culorilor, de calitate și de o rezoluție de 1200x1200 dpi asemănătoare cu cea a offset. Presa digitală de la Konica Minolta este succesoarea modelului CF 71cf lansat la Labelexpo acum doi ani.

La ediția actuala a Labelexpo, Konica Minolta demonstrează capacitatea noului model AccurioLabel 190 de a funcționa pe două moduri: fie ca soluție de finisare în linie, împreună cu GM DC330Mini, cât și cu posibilitatea ca cele două dispozitive să funcționeze ca soluții independente. Software-ul AccurioPro Label Impose completează oferta și permite o impoziție rapidă și eficientă a etichetelor.

Întărind alianța strategică dintre MGI Digital Technology și Konica Minolta, cele două companii prezintă și expun noua presă digitală JETvarnish 3DWeb pentru realizare de etichete și ambalaje, precum și de uscare a peliculei. Imprimanta cu jet de cerneală digitală produce o acoperire UV în straturi plane, texturi cu lacuri în relief 3D și efecte plate și embosate din folie. Soluția completă include, de asemenea, o stație de pregătire flexografică pentru gestionarea suprafețelor neacoperite și un sistem de tăiere semi-rotativ pentru producție all-in-one.

Charles Lissenburg, General Manager al Professional Print Division de la Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, a declarat: „Ziua de astăzi marchează repere importante pentru Konica Minolta, deoarece accelerăm dezvoltarea afacerii noastre în industria tipografică de realizare de etichete ca zona cheie de creștere. Suntem extrem de mândri de cât de departe am ajuns, într-un interval scurt de timp, de când am intrat pe piața de etichete. Tehnologia noastră digitală, bazată pe toner este cunoscută și utilizată pe scară largă în locațiile clienților de pe tot globul și este susținută de servicii de clasă mondială și suport care este furnizat local, împreună cu servicii complete ce includ și livrarea de piese și consumabile. Finisajele se pot realiza on sau offline. În urmă cu doi ani – după o examinare atentă a pieței – am realizat un sistem care a avut caracteristici unice de vânzare, și astfel am creat noi oportunități de afaceri pentru baza noastră de clienți, care acum acoperă peste 100 de locații la nivel global. Am ascultat cu atenție feedback-ul lor, care ne-a ajutat să gândim și să dăm viață ideilor. Noul AccurioLabel 190 ne duce la un nou nivel al dezvoltării noastre, pozitionându-ne ca un jucător serios pe piețele industriale.”

