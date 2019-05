La East European Comic Con sunt prezente cele mai importante jocuri independente românești și franceze

RGDA (Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri video din România) și Institutul Francez vor prezenta la cea de șasea ediție a East European Comic Con (Romexpo, 24-26 mai) cele mai de succes jocuri video independente realizate în Franta și România în ultimii ani. Acțiunea are loc în cadrul Sezonului România-Franța 2019.

La Pavilionului de Jocuri Francez-Român de la Comic Con, vizitatorii vor putea experimenta o varietate de jocuri cu teme sociale și politice dar și jocuri de acțiune din Franța:

Pikuniku este un joc puzzle de explorare colaborativ ce îi conduce pe jucători într-o lume stranie în care trebuie să dejoace o conspirație de stat și să treacă de o multitudine de obstacole într-un univers ludic și distopic. Bury Me My Love este un joc interactiv despre dragoste și exil, ce se concentrează asupra situației refugiaților din Europa.

În jocul Another Lost Phone, jucătorul găsește un telefon mobil pe stradă și navigând prin aplicațiile sale, descoperă viața și secretele proprietarului. Void & Meddler este un joc de tip retro point & click care se insipră din literatura cyberpunk și scena de muzică underground a anilor 80. Inspirat din arhitectura din cinema-ul expresionist german, jocul NaissancE îi invită pe jucători să se cufunde într-o atmosferă intimidantă.

Gamerii vor putea juca sau rejuca titluri românești deja celebre și apreciate de comunitate:

Unbound: Worlds Apart este un joc atmosferic 2D bazat pe puzzle-uri în care personajul principal are abilitatea de a deschide portaluri spre diferite dimensiuni afectând astfel mediul înconjurător și inamicii.

În Second Hand: Frankie’s Revenge, utilizatorul ajută un robot aruncat la groapa de gunoi să se răzbune pe cei care nu au crezut în el. În quest game-ul Interrogation, utilizatorul joacă rolul unui detectiv care are 5 minute să afle unde este plasată o bombă. Raiders Of The Lost Island este un joc de PC pentru maxim patru prieteni. Ei trebuie să exploreze o insulă care se scufundă, amenințată constant de valuri din ce în ce mai mari. Jucătorii trebuie să adune resursele necesare pentru a construi o barcă și să se salveze. Bossgard, un multiplayer arena brawler, îi pune pe jucători în pielea celor mai ridicoli titani care trebuie să lupte împotriva celor mai colorați vikingi. Move or Die este jocul fast-paced in care mecanicile se schimbă o dată la 20 de secunde.

De asemenea, în cadrul Sezonului Cultural România-Franța 2019, RGDA și Gameloft România organizează o conferintă dedicată dezvoltatorilor de jocuri video indie. Conferința are ca scop apropierea și schimbul de experiență între developerii de jocuri din România și Franța. Evenimentul are loc pe 23 mai, începând cu ora 14, la sediul Gameloft România.

Speakerii conferinței sunt specialiști ai industriei franceze dezvoltatoare de jocuri: Martial Valey este co-fondator al studioului indie francez OhBibi, ce are ca scop să devină următorul unicorn al game development-ului european. Matthieu Brossard este Publishing Director la What(Games) și caută în permanență noi jocuri cu potențial pe care să le transforme în povești de succes. Remi Forcadell este dezvoltatorul și unul dintre creatorii jocului de succes PikuNiku.

Pavilionul de Jocuri Video Francez-Român face parte din Sezonul Cultural România-Franța 2019 cu patronajul Orange și sprijinul Ubisoft Romania și Gameloft Romania.

Sezonul România-Franța 2019 este organizat de următoarele instituții:

Din partea României: Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Culturii și Identității Naționale, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Turismului, Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul Educației, Ministerul Economiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ambasada României în Franța și Institutul Cultural Român.

Comisar general: Andrei Țărnea

Din partea Franței: Institutul Francez cu sprijinul Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe, Ministerului Culturii, Ministerului Economiei și Finanțelor, Ministerului Educației Naționale, Ministerului pentru Învățământ Superior, Cercetare și Inovare, Ministerului Tranziției Ecologice și Solidarității, Ministerului Sportului, al Ambasadei Franței în România, al rețelei filialelor Institutului Francez din România și al Alianțelor franceze.

Comisar general: Jean-Jacques Garnier