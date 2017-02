La ISE 2017 Samsung Electronics a prezentat noile ecrane QLED Signage

Cu ocazia ediţiei de anul acesta Integrated Systems Europe (ISE), Samsung a demonstrat încă o dată că poate schimba dinamica afişajului digital prin prezentarea celor mai recente modele ale gamei SMART Signage: ecranele QLED cu tehnologie quantum-dot şi rezoluţie UHD, precum şi Seria IF de ecrane LED cu pixel pitch 1.5mm. “La ISE 2017, Samsung a prezentat viziunea privind viitorul soluțiilor pentru afișaj digital, dezvăluind noile ecrane QLED Signage UHD și soluțiile de afișaj digital LED (Seria IF), ce redau imagini realiste“, precizează Seog-gi Kim, Senior Vice President, Visual Display Business în cadrul Samsung Electronics. “Începutul unui nou an reprezintă momentul oportun pentru companii de a evalua modul în care acestea pot optimiza utilizarea ecranelor pentru afișaj digital, iar angajamentul nostru este să oferim soluții care ajută companiile să transforme conținutul într-o oportunitate unică.“

Imagini spectaculoase cu noile ecrane pentru afișaj digital Samsung QLED Signage UHD

Datorită tehnologiei de rafinare a imaginii Quantum Dot, ecranele Samsung QLED Signage UHD (modelele de 55″ și 66″) oferă o experiență de vizualizare detaliată și clară. Aceste ecrane moderne pot reda cu acurateţe nuanţe ce nu pot fi observate pe alte ecrane și evidențiează detalii subtile indiferent de nivelul de luminozitate.

Utilizarea particulelor Quantum Dot permite echilibrarea contrastului între nuanţele deschise şi închise, oferind o perspectivă a imaginii mai profundă și realistă în comparaţie cu cea disponibilă în acest moment pe piață. Aceste rafinări determină obţinerea unui negru mai profund, alb mai intens și culori mai precise, indiferent de luminozitatea din încăpere, asigurând redarea unui conținut la standarde ridicate.

Dincolo de caracteristicile îmbunătățite ale panelului, ecranele QLED Signage oferă utilizatorilor din mediul de afaceri o flexibilitate mai mare în distribuirea de conținut, care se adaptează nevoilor utilizatorilor. Configurabile atât în format portret, cât și landscape, ecranele QLED Signage oferă un unghi larg de vizualizare, fiind atractive și de la distanțe mai mari. Ca rezultat, publicul poate vizualiza conținut de calitate din orice punct.

Concepute pentru a oferi performanțe pe termen lung, ecranele QLED Signage sunt durabile și eficiente din punctul de vedere al consumului de energie datorită integrării tehnologiei Quantum Dot.

O experiență Indoor optimizată cu Seria IF LED Signage

Tot mai multe companii optează pentru ecrane LED pentru a atrage atenţia clienţilor, iar Seria IF (modelele P1.5, P2.0 și P2.5) îmbină calitatea excelentă a imaginilor cu platforma intuitivă de management a conţinutului. Programate pentru lansare în 2017, acestea aduc cele mai bune tehnologii de procesare video și de ajustare a imaginii din industrie, difuzând conţinut calitativ într-un format compact şi uşor de întreţinut.

Ecranele Samsung LED Seria IF dispun de o serie de caracteristici ce pot fi personalizate, adăugând detalii realiste unui conținut static sau dinamic, precum şi un nivel al luminozităţii de până la două ori mai mare decât al ecranelor LED standard.

Pentru facilitarea procesului de instalare, Seria IF dispune de un design minimalist care oferă acces la operaţiunile de mentenaţă atât în partea frontală, cât şi prin spatele ecranelor, determinat de structura îmbunatăţită a modulelor din care este alcătuit ecranul. Astfel, sunt obţinute imagini uniforme, indiferent de numărul modulelor din care este alcătuit ecranul LED sau poziţionarea acestora.

