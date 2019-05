La un an de la lansarea pe piața din România, Revolut depășește 250.000 de utilizatori

Revolut aniversează un an de la lansarea pe piața din România și depășește pragul de 250.000 de utilizatori, un număr de 12 ori mai mare față de luna mai a anului 2018. ”Faptul că am reușit să creștem atât de rapid confirmă faptul că produsul nostru rezolvă o problemă reală. Mai bine de jumătate din utilizatorii noștri vin din așa numitele efecte de rețea, recomandări primite de la prieteni sau familie. Le mulțumim pentru încredere fiecăruia dintre cei 250.000 de utilizatori din România - nu am fi ajuns aici fără sprijinul și implicarea lor activă. Nu ne oprim însă aici! 250.000 de utilizatori înseamnă pentru noi în primul rând o responsabilitate: să continuăm să îmbunătățim calitatea serviciilor oferite, să ne implicăm activ în inițiative de educație financiară și să continuăm să creștem oferind românilor o alternativă semnificativ mai bună!”, precizează Irina Scarlat, Country Manager Revolut România.

România urcă astfel pe locul al doilea în topul piețelor cu cea mai rapidă creștere, după Marea Britanie, și este cea de a cincea piață Revolut în Europa ca număr de utilizatori, după Marea Britanie, Franța, Polonia și Irlanda.

Peste 250.000 de români au încredere în Revolut și folosesc serviciul digital pentru a-și gestiona mai bine banii. Fintech-ul britanic a înregistrat o creștere record pe piața locală, deschizând în prezent peste 1200 de conturi pe zi. Utilizatorii serviciului apreciază simplitatea și transparența acestuia, precum și siguranța sporită datorată tehnologiei de ultimă generație care stă la baza produsului.

Pornind la drum cu o singură persoană în România, motorul principal de creștere al Revolut a fost calitatea produsului și puterea comunității formate în jurul acestuia. Echipa locală, din care fac astăzi parte 5 persoane, și-a concentrat eforturile pe dezvoltarea comunității și pe încheierea de parteneriate, acestea ducând la creșterea exponențială a produsului.

Revolut sărbătorește un an de activitate oferind tuturor utilizatorilor noi și existenți posibilitatea de a comanda primul lor card fizic gratuit, direct din aplicație, promoție valabilă în perioada 9-26 mai. În plus, echipa Revolut lucrează activ la lansarea mai multor funcționalități printre care se numără o versiune a aplicației pentru copii, o platformă de investiții fără comisioane, posibilitatea de a plăti cu telefonul, sau un program de fidelitate pentru utilizatorii existenți.

Cine sunt utilizatorii Revolut și pe ce cheltuie banii?

Vârsta medie a utilizatorului Revolut din România este de 32 ani, iar aceștia provin în principal din mediul urban, orașele cu cel mai mare număr de utilizatori fiind București, Cluj, Timișoara, Iași, Brașov și Constanța.

Din ce în ce mai mulți români aleg astăzi Revolut în detrimentul băncilor tradiționale, lucru demonstrat prin creșterea explozivă a volumului total al tranzacțiilor efectuate prin intermediul aplicației, volum care depășește astăzi 1 miliarde de EUR. Peste 70% dintre tranzacțiile efectuate de utilizatorii Revolut sunt locale, comercianții cu cel mai mare număr de tranzacții fiind OMV, Lidl, inmedio, McDonalds, Taxify, Auchan, Carrefour și Glovo.

Revolut este partenerul financiar de încredere al românilor și atunci când aceștia călătoresc peste hotare. Astfel, în topul țărilor unde românii plătesc folosind cardul Revolut se numără Marea Britanie, Statele Unite, Spania, Germania și Ungaria. Aceeași tendință poate fi urmărită și în ceea ce privește transferurile către alte conturi bancare, unde o proporție covârșitoare o au transferurile către bănci din România pentru plata ratelor la creditele contractate.

Utilizatorii din România apelează la Revolut și pentru a economisi bani prin intermediul pușculițelor digitale Vaults, folosind o combinație de mărunțiș rămas după tranzacțiile efectuate și plăți recurente. Aceștia au deschis până în prezent peste 32.000 de Vaults în care au strâns peste 10 milioane de RON.

România se află în top și atunci când vine vorba de numărul de utilizatori Premium și Metal, ocupând locul 3 în topul țărilor cu cele mai multe astfel de abonamente, după Marea Britanie și Franța, cele mai mari piețe pentru Revolut.