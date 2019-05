Lenovo anunță cele mai mari venituri din istoria companiei în anul fiscal 2018-2019 de 51 miliarde de dolari, în creștere cu 12,5% comparativ cu anul fiscal anterior

Grupul Lenovo anunță rezultate financiare record, urmare a implementării cu succes a strategiei de transformare inteligentă și consolidându-și poziția de lider pe toate segmentele. Pentru prima dată în istorie, compania anunță venituri record de 51 de miliarde de dolari, cu 12,5% mai mult decât în anul fiscal anterior. „Rezultatele financiare puternice ale Lenovo sunt rezultatul implementării cu succes a strategiei de transofrmare inteligentă. În plină schimbare globală, la nivel economic, social și de mediu, continuăm să ne concentrăm pe transformarea inteligentă, atât a noastră, cât și a utilizatorilor din întreaga lume. Mă bucură rezultatele puernice și sunt încrezător că vom avea un viitor de succes”, precizează Yang Yuanqing (foto), chariman și CEO Lenovo.

Creșterea semnificativă a profitabilității include venituri înainte de taxe de peste patru ori și jumătate mai mari (459%) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, însemnând o valoare de 856 milioane de dolari, și un venit net de 597 milioane de dolari, o creștere pozitivă de 786 milioane de dolari mai față de veniturile negative de 189 de milioane de dolari înregistrate în anul anterior.

Performanța anuală se datorează și unui trimestru patru foarte performant, în care toate diviziile grupului au înregistrat profit. Cifra de afaceri a crescut cu 10% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 11,7 miliarde de dolari, iar venitul înainte de impozitare a fost de 180 de milioane de dolari, de patru ori mai mare decât anul fiscal anterior (143 de milioane de dolari +389%), iar venitul net de 118 milioane de dolari (cu 85 de milioane de dolari mai mult, +261%).

Grupul Intelligent Devices (IDG) continuă să conducă industria. Bazat pe strategia Lenovo Smart IoT, cifra de afaceri a grupului a crescut cu aproape două zecimi pe întregul an fiscal (cu 9,9%), iar veniturile înainte de taxe s-au dublat (109%) comparativ cu anul fiscal anterior, ajungând la 1,843 milioane de dolari.

Grupul PC and Smart Devices (PCSD), una din cele două divizii de business ale IDG, a înregistrat o cifră de afaceri de 38,5 miliarde de dolari înainte de impozitare pe întregul an fiscal. Lenovo este brandul de PC-uri numărul 1 în lume, cu o cotă de piață record de 23,4% pe întregul an fiscal și rămâne pe primul loc în top cinci companii de PC-uri cu cea mai mare creștere (+9,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut). Datorită inovației permanente, mai ales în privința designului și a experienței de utilizare, compania a înregistrat mai multe reușite în anul fiscal recent încheiat, cea mai recentă fiind laptopul cu ecran pliabil, recent lansat.

Cea de-a doua divizie IDG, Mobile Business Group (MBG), și-a crescut veniturile înainte de taxe cu 464 milioane de dolari comparativ cu anul anterior și a înregistrat profit începând cu a doua jumătate a anului, datorită concentrării eforturilor pe piețele cheie, portofoliului competitiv de produse și controlului asupra costurilor.

Divizia Data Center Group (DCG) a înregistrat cea mai rapidă creștere anuală de la achiziția businessului de servere x86, o creștere de 37%, marcând un an record, cu o cifră de afaceri de 6,02 miliarde de dolari. Acest rezultat se datorează creșterii puternice a infrastructurii Hyperscale și Software, care au avut o creștere a veniturilor de 240% și respectiv 96% comparativ cu anul anterior.

Lenovo rămâne numarul 1 global la capitolul performanță, cu 139 recorduri mondiale, numărul 1 în categoria x86 la capitolul siguranță în funcționare și satisfacția consumatorului conform ITIC (Information Technology Intelligence Consulting), TBR (Technology Business Research) și altor benchmark-uri ale industriei, dar și numărul 1 ca furnizor de supercomputere aflate în lista TOP500.

Pe durata anului trecut, Lenovo Capital and Incubator Group s-a retras cu succes din trei investiții, contribuind astfel cu 107 milioane de dolari la veniturile înainte de taxe ale companiei. Pentru întregul an fiscal, veniturile din Software & Services a ajuns la 2,4 miliarde de dolari, mai mult cu 18.9% față de anul anterior.

Informații importante trimestrul IV:

• Veniturile PCSD au crescut cu 10,3% comparativ cu anul trecut; pe segmentul PC-uri volumul a crescut cu 9%, ceea ce înseamna 12 puncte premium. Business-ul și-a recâștigat prima pozitie la capitolul consumatori și și-a consolidat poziția de lider pe segmentul PC-uri comerciale cu prețuri peste 800 de dolari, cu o creștere de 34% față de anul trecut.

• MBG a înregistrat profit pentru al doilea trimestru consecutiv, cu o creștere a veniturilor înainte de taxe de 146 milioane față de anul trecut; veniturile au revenit pe creștere pentru prima dată în 5 trimestre, la 15.1% creștere față de anul trecut, și au depășit piața cu 26.8 puncte. Trimestrul a marcat și lansarea de către companie a primelor produse 5G în magazine.

• Veniturile și profitul anuale ale diviziei DCG continuă să se îmbunătăească în ciuda condițiilor de piață dificile. Parteneriatul cu NetApp în China este în momentul de față operațional și dă semne incipiente de succes.

