LG G7 ThinQ aduce cel mai performant și luminos ecran inteligent din clasa sa

Noul smartphone premium ce va fi lansat de LG Electronics (LG) va avea un ecran QHD+ FullVision de 6,1 inch (cu rezoluție de 3120 x 1440), capabil de a afișa o luminozitate maximă de 1.000 niți – ceea ce-l face să fie, în prezent, ecranul cel mai luminos și cu cele mai vii culori de pe piață. Funcționând cu cea mai avansată tehnologie Super Bright Display de la LG, noul LG G7 ThinQ este construit pentru a fi ușor de folosit în lumina puternică a soarelui, dar cu o economie de energie cu până la 30% mai mare față de predecesorul său.

Prin Super Bright Display, tonurile culorilor afișate de LG G7 ThinQ sunt bogate și cu aspect natural, chiar și în lumină puternică. Acoperind 100% intervalul de culoare DCI-P3, modelul LG G7 ThinQ se poate adapta automat după șase setări de culoare – Auto, Eco, Cinema, Sporturi, Jocuri și Expert. Modul Auto analizează și identifică automat conținutul drept video, foto, joc sau website și optimizează setările ecranului pentru a vă oferi cea mai bună experiență de vizionare, reducând totodată și consumul de energie. Pentru utilizatorii experimentați, care-și doresc un control mai avansat, modelul LG G7 ThinQ a preluat parțial interfața de utilizare a camerei foto, oferind utilizatorilor posibilitatea de a regla fin culorile, prin intermediul unei rotițe pentru fiecare setare RGB.

Îmbunătățind și mai mult proporția minunată dintre ecran și corpul telefonului preluată de la LG G6, cea de-a șaptea generație a seriei G de la LG va fi foarte ușor de folosit și confortabil de ținut cu o singură mână, grație sticlei prelucrate ergonomic și cu linii curbe superbe. Ecranul FullVision 18:9, anunțat încă de anul trecut ca noua tendință de piață, a fost și mai mult îmbunătățit pentru LG G7 ThinQ. Cu o rată și mai zveltă, de 19.5:9, noul ecran FullVision de la LG este completat de o ramă cu 50% mai subțire în partea de jos a telefonului față de modelul LG G6.