Liberty Global anunță vânzarea operațiunilor de televiziune prin satelit din Europa de Est

Liberty Global a anunțat pe 21 decembrie încheierea unui acord pentru vânzarea operațiunilor de televiziune prin satelit (DTH) care deservesc în prezent clienții din 4 piețe est-europene către M7 Group. Liberty Global va vinde operațiunile DTH pentru o valoare totală de aproximativ 180 milioane € (205 milioane dolari), conform U.S. GAAP, care va face obiectul ajustărilor privind datoriile și capitalul de lucru, la finalizarea tranzacției. Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea acordului din partea autorităților de reglementare, estimată pentru prima jumătate a anului 2019.

În acest moment, operațiunile DTH deservesc clienții din România sub brandul Focus Sat, clienții din Ungaria sub brandul UPC Direct și clienții din Cehia și Slovacia sub brandul freeSAT.

Veniturile obținute în urma acestei tranzacții vor fi utilizate cel mai probabil pentru atingerea obiectivelor generale ale grupului.

Merrill Lynch International (“BofA Merrill Lynch”), o subsidiară a Bank of America Corporation, este consultantul financiar pentru Liberty Global în cadrul acestei tranzacții.