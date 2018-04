LITTLE WITCH ACADEMIA: CHAMBER OF TIME primește ca bonus exclusiv pentru precomandă un mini joc PSN

Magie, prietenie, aventură și mister – acestea vor fi elementele cheie ale acestui joc, care mixează genurile Action RPG și Beat ‘em up. Little Witch Academia: Chamber of Timeva fi lansat pe 15 mai 2018 prin PlayStation Network pentru PlayStation 4 și pentru PC în format digital prin STEAM. Cei care fac precomandă la joc prin intermediul PlayStation Network vor putea descărca în mod exclusiv joculețul bonus Grand Charion. Pentru mai multe informații despre Little Witch Academia: Chamber of Time, vizitați https://www.bandainamcoent.eu/product/little-witch-academia-chamber-of-t...