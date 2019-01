Livia Dumitrescu este noul Legal and External Affairs Director, Vodafone România

Livia Dumitrescu (foto) se alătură echipei Vodafone România, începând cu februarie 2019, ca Legal and External Affairs Director și membru al echipei executive a Vodafone România, raportându-i lui Murielle Lorilloux, CEO al companiei.

Aceasta a lucrat la Banca Transilvania (BT) unde a avut rolul de Compliance Director al Bancpost, una dintre achizițiile BT. În plus, a fost și membru non-executiv al consiliului director în cadrul Victoriabank (Republica Moldova), o altă achiziție a BT, în Republica Moldova.

Înainte de a se alătura echipei Vodafone, Livia Dumitrescu a lucrat la OMV Petrom S.A. pentru mai mult de șase ani. Aici a deținut o serie de roluri importante, inclusiv Director Corporate Affairs & Compliance, Director al primului birou Ombudsman corporate din România și Head of Reward & Respect department. Înainte de OMV Petrom S.A., a lucrat a lucrat cu trei firme de avocatură din SUA și Marea Britanie și cu trei organizații internaționale (Banca Europeană de Investiții, Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare).

Livia Dumitrescu este cetățean român și britanic și deține o serie de calificări profesionale în drept (avocat recunoscut în Baroul din New York), conformitate (International Compliance Association Fellow) și investigarea fraudelor (Certified Fraud Examiner). De asemenea, deține titluri academice de la Harvard Law School, School of Social and Political Sciences, Hull University și de la Facultatea de Drept, Univesitatea din București. Totodată, a absolvit programe de specializare la Ashridge Business School, Columbia Law School și Asser Institute.

