Logitech cumpără platforma Beyond Entertainment

Logitech G și ASTRO Gaming anunță achiziția platformei Beyond Entertainment. Beyond a fost înființată la începutul anilor 2012, pentru a oferi o voce și o platformă de care să se poată folosi comunitatea pasionaților de esports. Fuziunea cu Logitech G și ASTRO Gaming va ajuta la consolidarea comunității Beyond prin asigurarea accesului la un volum ridicat de resurse și mai mult suport decât până acum. “Unul dintre subiectele mele preferate este apartenența”, precizează Ujesh Desai, vicepreședinte și manager general la Logitech Gaming. “Colaborarea cu Beyond ne oferă o modalitate foarte bună de a ne asigura că toată lumea, chiar și cei care nu au posibilitatea de a juca la nivel profesionist, se pot alătura comunității de esports. Suntem foarte încântați să lucrăm cu Beyond și abia așteptăm să ducem ceea ce au realizat până acum la un nivel mult mai ridicat”.

Pe măsură ce platforma Beyond s-a dezvoltat, au fost identificate modalități prin care comunitatea să fie răsplătită, lansându-se astfel secțiunea de turnee Beyond Tournaments.

“Beyond a avut întotdeauna o viziune și o strategie specifică în ceea ce privește contribuția adusă comunității de esports”, precizează Joseph Bentley, fondatorul Beyond Entertainment. “Colaborând cu ASTRO Gaming încă din 2014, am avut posibilitatea de a ne atinge rezultatele propuse și chiar să le depășim. Echipa Beyond este încântată să facă parte din familia Logitech G și ASTRO Gaming și abia așteaptă să înceapă proiecte noi prin care să ofere noi oportunități atât concurenților cât și spectatorilor”.

Parteneriatul cu ASTRO Gaming care a început în 2014 a făcut posibilă acordarea de premii în bani și echipament ASTRO pentru turneele realizate iar această colaborare a primit o susținere incredibilă din partea comunității.