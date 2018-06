Luiza Domnișoru este noul director de Comunicare și CSR în cadrul Grupului Digi

Din iunie 2018, Luiza Domnișoru (foto) se alătură echipei de management a Grupului Digi, în calitate de director al Departamentului de Comunicare și CSR. Principalul rol al departamentului este conceperea și implementarea strategiei de comunicare și responsabilitate socială de corporație a grupului, contribuind, astfel, la consolidarea reputației acestuia.

Cu o experiență de peste 20 de ani în comunicare, Luiza Domnișoru (40 ani) este licențiată în jurnalism, din 2001, are un master în relații publice și publicitate și a absolvit programul Executive MBA româno-francez INDE, organizat de ASE – Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM, Paris).

La începutul carierei, a lucrat în presa scrisă (“Curentul” și “Mediafax”). Din 2003, s-a alăturat echipei de comunicare a TVR, devenind, un an mai târziu, șef Serviciu Comunicare Externă TVR. In această calitate a coordonat echipa de comunicare externă corporate și comunicare de produs. Din 2008 până în 2017, a fost șef Serviciu Relații publice în cadrul Grupului Renault în România, coordonând campanii și proiecte de comunicare integrată pentru grup și pentru constructorul de automobile Dacia. Înainte de a se alătura echipei Digi Communications, Luiza a fost Corporate Communications Director în cadrul agenției de PR Rogalski Damaschin Public Relations, gestionând conturi și proiecte din domeniul energiei și infrastructurii, FMCG, transporturi, asigurări etc.

În paralel, Luiza derulează și activități didactice, fiind profesor asociat al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării și al Facultății de Litere. Din 2018, este membru al Consiliului Consultativ al programului Executive MBA româno-francez INDE, organizat de ASE și CNAM (Paris).

Grupul Digi Communications este compania-mamă a operatorului regional de telecomunicații RCS&RDS, furnizor de servicii de telecomunicații fixe și mobile care operează în România, Ungaria, Spania și Italia. Serviciile de telecomunicații fixe și de divertisment sunt oferite prin intermediul unei rețele de fibră optică avansate tehnologic, care deservește un număr semnificativ de gospodării din România și Ungaria, iar ambele țări se află în întregime în aria de acoperire a serviciilor de televiziune prin satelit, de tip “Direct-to-Home”, furnizate de grup.

Grupul deține și canalele de televiziune Digi 24, Digi Sport, Digi Film, Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, posturile de radio ProFM și DigiFM și platformele de comunicare online și social media reunite sub DigiOnline.