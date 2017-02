Luxoft achiziționează IntroPro

Luxoft Holding a achiziționat IntroPro, o firmă de consultanță în inginerie, specializată în dezvoltarea arhitecturilor de tip enterprise și embedded software. IntroPro deține o vastă experiență în dezvoltare, testare și QA, întreținere și servicii gestionate pentru livrarea de conținut și de management axate în mod special pe TV, media și industria de divertisment. “Suntem bucuroși să anunțăm extinderea familiei Luxoft prin achiziția IntroPro. IntroPro este o completare importantă a ofertei noastre de servicii în segmentul Telecom și Media. Într-o economie bazată pe preferințele consumatorilor, furnizorii trebuie să livreze conținut audio-video la prețuri accesibile, transferabil între dispozitive și accesibil oriunde și oricând. Credem că prin capacitatea ei tehnologică, echipa de ingineri a IntroPro aduce un plus de valoare oricărui furnizor de conținut media, care caută să se diferențieze pe o piață aflată în continuă schimbare. Odată cu această achiziție, oferta noastra de servicii se extinde prin preluarea de know how substanțial de la IntroPro, lider în soluții de livrare și distribuție a tehnologiilor video de înaltă calitate pe canale multiple", precizează Dmitri Loschinin (foto), Președinte și CEO Luxoft.

Soluții multi-media în contextul transformării digitale

Era transformării digitale generează schimbări semnificative în Telecom și mass-media, iar durata de viață a unei organizații din acest sector de activitate este direct influențată de obiceiurile de consum al bunurilor și serviciilor. Aceste schimbări sunt dictate nu numai de către clienții finali, ci și de către autoritățile de reglementare, care insistă asupra accesului echitabil și omniprezent la serviciile disponibile pe toate tipurile de dispozitive. Pe acest fond, IntroPro a contribuit în mod activ la dezvoltarea de strategii multi-media pentru clienții săi, axate pe migrarea livrării de conținut către multicanale bazate pe Web care pot fi accesate oriunde prin metodologii dinamice și agile de dezvoltare de software.

Luxoft și IntroPro – un parteneriat pentru viitor

Peste 90% din veniturile IntroPro sunt generate de sectorul de telecomunicații/mass-media, compania deservind mai mulți clienți „blue chip” cu sediul în America de Nord. IntroPro lucrează alături de profesioniști experimentați în birourile sale din Statele Unite și cu ajutorul unor specialiști din Ucraina. Ofertele complementare de servicii ale IntroPro și Luxoft au la bază servicii de dezvoltare software competitive pentru dispozitivele de decodare operabile în cloud și dispozitivele de livrare de conținut.

"Suntem bucuroși să intrăm în echipa Luxoft și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună la dezvoltarea de servicii digitale moderne. Avem convingerea că accesul nostru la platformele globale de livrare ale Luxoft și la centrele lor de excelență ne va ajuta în demersul de a prelua angajamente strategice tot mai mari", precizează Ivan Dianov, CEO IntroPro.

În colaborarea lor, cele două companii vor folosi capabilitățile Centrelor de Excelență ale Luxoft în DevOps, Cloud și Big Data și experiența IntroPro în zonele de management de conținut, management al abonaților și big data analytics.

Despre IntroPro

IntroPro este lider global în dezvoltarea de produse specializate end2end și în servicii de consultanță în inginerie și dezvoltare de software în domeniul telecomunicațiilor, Media și Tehnologie (T-M-T). Specialiștii IntroPro lucrează cu toate tehnologiile convergente prezente în ecosistemul T-M-T. IntroPro oferă servicii specializate în întreg ciclul de viață al dezvoltării de produs: arhitectură, design, implementare, testare și QA, întreținere și servicii gestionate.

Despre Luxoft

Luxoft Holding, Inc. (NYSE:LXFT) este un furnizor de top de servicii de dezvoltare software și soluții IT inovatoare către clienți globali, cu precădere companii multinaționale. Luxoft oferă dezvoltare personalizată de software și suport pentru aplicații de bază și aplicații vitale pentru afaceri, inginerie de produs, testare și consultanță în tehnologie. Soluțiile Luxoft sunt bazate pe produse și platforme proprietare, care au un impact direct asupra rezultatelor de afaceri ale clienților și se concentrează, în permanență, pe inovație. Compania dezvoltă soluții și livrează servicii din 32 de centre de livrare dedicate, din lumea întreagă. Luxoft numără peste 11.500 de angajați în 39 de birouri din 19 țări din America de Nord, Mexic, Europa de Vest și de Est, Asia Pacifică și Africa de Sud. Luxoft este înregistrată în Tortola, Insulele Virgine Britanice, are centrul operațiunilor în Zug, Elveția și este listată pe bursa de la New York.

Luxoft România are peste 1.700 de angajați și este unul dintre cele mai importante centre de dezvoltare Luxoft din acest punct de vedere. Compania oferă servicii de inginerie de produs și dezvoltare de aplicații pentru clienți din domeniile telecom, financiar și auto.