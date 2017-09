Maguay a organizat cea de-a XV-a ediție a evenimentului anual "No Time for Downtime"

Maguay Computers a organizat pe 21 septembrie cea de-a XV-a ediție a celui mai important eveniment dedicat echipamentelor și infrastructurii critice pentru siguranța organizațiilor, „No Time for Downtime”. „No Time for Downtime a devenit un eveniment de referință pentru IT-ul românesc, prezentând 15 ani la rând tehnologii de ultimă oră pe care le-am implementat cu succes împreună cu clienții noștri. Am acordat și în acest an o atenție specială trendurilor principale ale momentului – siguranța datelor și asigurarea integrității acestora fiind la loc de frunte. Evidențiem aici soluții pentru îndeplinirea noilor reguli UE vizând protecția și asigurarea confidențialității datelor private, mai cunoscute sub sintagma „Directiva GDPR” oferite de partenerii nostri Oracle, Fortinet, Symantec, dar și soluțiile integrate hardware-software eXpertServer protejate împotriva intruziunilor inclusiv la nivel de firmware”, precizează Eduard Pughin, Director General, Maguay Computers.

Cea de-a XV-a ediție a evenimentului No Time for Downtime a subliniat, încă o dată, consecvența Maguay de a informa publicul asupra celor mai noi tehnologii prezentate în direct de partenerii săi lideri de tehnologie la nivel mondial Intel, Fortinet, Oracle, Bitdefender, Veeam, HGST, Kingston și Symantec.

Ediția din acest an a reunit peste 250 participanți, specialiști și manageri IT, dar și manageri de nivel înalt, CTO și CEO, direct interesați de noutățile tehnologice prezentate în cadrul showcase-ului de producatorii acestora.

„Suntem prezenți la evenimentul No Time for Downtime pentru a V-a oară, consecutiv. În cei 5 ani de NTFD am putut asista la o creștere tot mai mare, ca nivel de interes, pe subiectul securitate. Împreună cu Maguay am reușit să educăm piața și să oferim cele mai bune soluții, complexitatea proiectelor noastre crescând odată cu nevoile clienților noștri. Maguay, având cel mai înalt nivel de parteneriat pe care-l acordă Fortinet, a implementat cu succes proiecte de referință, cu care ne mândrim și despre care vom povesti și în cadrul edițiilor viitoare ale No Time for Downtime.” a declarat Adrian Danciu, Regional Director - South Eastern Europe, Fortinet.

„În cadrul evenimentului, producătorul global de soluții de securitate cibernetică Bitdefender a prezentat noile tehnologii revoluționare menite să contracareze amenințările avansate și persistente și să respecte normele de protecție a datelor personale - GDPR. Pentru a proteja organizațiile de breșe și spionaj informatic, soluțiile de securitate cibernetică trebuie să răspundă eficient la trei tipuri de atacuri cibernetice: protectie contra pierderii datelor (de pe dispozitive pierdute sau furate, prin criptarea datelor cu funcționalitatea Full Disk Encryption), protecție contra sustragerii de date și vizibilitate sporită asupra breșelor, asigurate de noul produs Gravity Zone Elite Security.” a declarat Ovidiu Seceleanu, Sales Manager – Romania & R. Moldova, Bitdefender.

Evenimentul a fost structurat, ca în fiecare an, în 2 secțiuni: una de prezentări și una de showcase, susținute de către specialiștii Maguay Computers și ai partenerilor NTFD.

În deschiderea evenimentului, Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București a acordat companiei Maguay Computers un premiu special pentru cei 15 ani de educare continuă a pieței de IT.

În cadrul sesiunii de prezentări, Maguay a prezentat soluțiile Data Center și a trecut în revistă produsele actuale ale companiei, regăsite și-n cadrul showcase-ului. Platforma Intel Xeon Scalable este tehnologia care stă la baza noilor eXpertServer Maguay.

Silviu Teodoru, IT Architect, Oracle România și Adrian Danciu, Regional Director - South Eastern Europe, Fortinet au vorbit despre noul regulament al Uniunii Europene, General Data Protection Regulation (GDPR) și despre cum soluțiile de securitate dezvoltate de companiile Fortinet și Oracle, prin intermediul partenerului Maguay, vor asigura continuitatea business-ului.

Răzvan Ionescu, System Engineer, Veeam Software a vorbit despre strategia de protecție completă a datelor, pentru un timp maxim de Uptime. No Time for Downtime, cu soluțiile Veeam.

Prezentarea susținută de Marcin Paczko - Country Manager CEE, HGST, a pus accentul pe noile produse HGST de stocare pentru Data Center, ce se regăsesc în soluțiile dezvoltate de Maguay.

În ultima sesiune de prezentări, Cătălina Husanu, Product Manager, Bitdefender a vorbit despre soluția de tip next-gen endpoint dezvoltată de compania românească, Gabriel Gîdea Business Development Manager – Kingston Romania & Bulgaria a prezentat avantajele criptării pentru stick-urile USB, în contextul GDPR, iar în încheiere, Răzvan Șocu, Symantec Technical Specialist - DLP a prezentat conceptul de DLP și soluția Symantec Data Loss Prevention, pentru reducerea la minim a riscului de scurgere a informațiilor în cadrul organizației.

În cadrul showcase –ului au fost prezentate:

• Noile modele eXpertServer, bazate pe noua generație de procesoare Intel Xeon Scalable Technology

• Soluții complexe bazate pe noile eXpertServer: platformele Maguay Computers de storage unificat de tip enterprise, platforme Maguay pentru back-up și disaster recovery, platforme cu caracteristici speciale de protecție împotriva intruziunilor la nivel de firmware;

• iTrack - soluţia avansată de management şi monitorizare prin GPS a flotei auto, precum şi de optimizare avansată a rutelor pe tehnologia TRANSVISION;

• UALRS Isoscel, e-learning complex construit de Phoenix IT pentru mediul academic şi corporate, inclusiv sistemul de testare profesional QuizMaster;

• Stațiile de lucru profesionale pentru proiectare Maguay PowerStation, bazate pe procesoare grafice cu noul nucleu Pascal (Nvidia Quadro);

• Gama completă de sisteme de calcul de tip desktop și mobile Maguay.

Prezentările din cadrul NTFD 2017, dar și galeria foto pot fi vizionate pe site-ul evenimentului, http://ntfd.ro/ro/editii-precedente/2017.

Despre Maguay Computers

Maguay este unul dintre cel mai importanți producători români se sisteme informatice: notebook-uri, PC-uri, servere și storage comercializate sub marca proprie.

Conform IDC, în ultimii 10 ani Maguay este cel mai mare producător român de servere - fiind singurul producător român din Top 5 Server vendors.

În 2012 compania Maguay a fost premiată de către Intel Corporation la CeBIT, Hanovra pentru contribuția remarcabilă adusă în educarea clienților în utilizarea tehnologiilor de server Intel.

Maguay este de asemenea un important integrator de proiecte informatice complexe – capabil să implementeze și să livreze „la cheie” soluții informatice hardware și software cu asigurarea unor servicii și suport de calitate.

Brand-ul Maguay se diferențiază pe piața IT din România prin oferirea soluțiilor personalizate în funcție de nevoile clienților, atât din punctul de vedere al sistemelor informatice, cât și la nivel software.

Calitatea serviciilor și produselor oferite de Maguay Computers este garantată de parteneriatele cu cei mai buni integratori și furnizori de tehnologie: Partener Intel Technology Provider Platinum, Partner Fortinet Platinum, Partener Oracle Gold, Partener VMware Enterprise, Partener Microsoft, Partener Hitachi Global Storage Technology, Partener Veeam, Nexenta, Symantec, Seagate.

www.maguay.ro