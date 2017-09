Maguay va organiza cea de-a XV-a ediție a evenimentului anual No Time for Downtime

Maguay Computers va organiza pe 21 septembrie 2017 cea de-a XV-a ediție a celui mai important eveniment dedicat echipamentelor și infrastructurii critice pentru siguranța organizațiilor, No Time for Downtime. „Credem că organizarea celei de-a 15-a ediții a No Time for Downtime, ca și prezența alături de noi a unora dintre cele mai importante nume ale IT –ului la nivel mondial confirmă valorile esențiale ale activității Maguay: seriozitate, profesionalism, respect pentru clienți și pentru greu încercata piață românească de IT”, precizează Eduard Pughin, Director General, Maguay Computers.

Încă de la prima ediție, No Time for Downtime și-a propus să devină o referință în domeniul soluțiilor informatice pentru infrastructuri critice, de tip datacenter, iar participarea semnificativă, an de an, validează modalitatea de prezentare abordată de Maguay Computers și partenerii săi, lideri generatori de tehnologie si trenduri la nivel mondial.

În cadrul celor 14 ediții anterioare, la NTFD au fost prezentate publicului cele mai noi tehnologii și trenduri care s-au consacrat în anii următori în cadrul unui veritabil dialog cu specialiștii Maguay și ai partenerilor săi Intel, Oracle, Fortinet, Microsoft, SAP, VMware, Nexenta, Bitdefender, Symantec, Qlogic, Quantum, Promise și mulți alții.

În contextul provocărilor actuale la adresa siguranței informațiilor, la această a 15 ediție a NTFD vom acorda o atenție sporită acestei zone. Așadar, vom trata subiecte ca GDPR și vom evidenția valențele de protecție a informațiilor și accesului la ele ale soluțiilor prezentate.

Noul regulament UE - General Data Protection Regulation - înlocuiește Data Protection Directive 95/46/ec începând din data de 25 mai 2018 și se va aplica în fiecare stat membru. Este vorba despre noi reguli vizând protecția și asigurare a confidențialității datelor private care se vor aplica tuturor instituțiilor și organizațiilor publice sau private care colectează, prelucrează sau stochează date private. Sistemele informatice ale acestor instituții vor trebui să poată raporta în termen de 72 de ore orice incident referitor la pierderea de date cu caracter personal.

Evenimentul va fi structurat, ca în fiecare an, în 2 secțiuni: una de prezentări și una de showcase tehnologic, ambele susținute de către specialiștii Maguay Computers și ai partenerilor NTFD 2017 (Intel, Oracle, Fortinet, Bitdefender, Veeam, Hitachi Global Storage Technology, Kingston, iSYS Professional și Phoenix IT):

• Platformele Maguay Computers de storage unificat de tip enterprise folosind conceptul de software defined storage;

• Noile modele eXpertServer, bazate pe noua generație de procesoare Intel® Xeon® Scalable Technology;

• Soluții Maguay de virtualizare containerizată și Virtual Desktop Infrastructure;

• Maguay Backup Appliance - soluție integrată hardware – software, bazată pe platforma software Veeam;

• Soluţii de securitate Fortinet end to end;

• iTrack - soluţia avansată de management şi monitorizare prin GPS a flotei auto, precum şi de optimizare avansată a rutelor pe tehnologia TRANSVISION;

• Soluţiile de e-learning Phoenix IT pentru mediul academic şi corporate, inclusiv sistemul de testare profesional QuizMaster;

• Soluții de tip Smart City pentru domeniul medical, educațional și de transport;

• Stațiile de lucru profesionale pentru proiectare Maguay PowerStation, bazate pe procesoare grafice cu noul nucleu Pascal (Nvidia Quadro);

• Gama completă de sisteme de calcul de tip desktop și mobile Maguay.

Pentru mai multe detalii despre eveniment sau pentru a solicita o invitație vă rugăm să accesați site-ul evenimentului http://ntfd.ro/solicita-invitatie

Despre Maguay Computers

Maguay este unul dintre cel mai importanți producători români se sisteme informatice: notebook-uri, PC-uri, servere și storage comercializate sub marca proprie.

Conform IDC, în ultimii 10 ani Maguay este cel mai mare producător român de servere - fiind singurul producător român din Top 5 Server vendors.

În 2012 compania Maguay a fost premiată de către Intel Corporation la CeBIT, Hanovra pentru contribuția remarcabilă adusă în educarea clienților în utilizarea tehnologiilor de server Intel.

Maguay este de asemenea un important integrator de proiecte informatice complexe – capabil să implementeze și să livreze „la cheie” soluții informatice hardware și software cu asigurarea unor servicii și suport de calitate.

Brand-ul Maguay se diferențiază pe piața IT din România prin oferirea soluțiilor personalizate în funcție de nevoile clienților, atât din punctul de vedere al sistemelor informatice, cât și la nivel software.

Calitatea serviciilor și produselor oferite de Maguay Computers este garantată de parteneriatele cu cei mai buni integratori și furnizori de tehnologie: Partener Intel Technology Provider Platinum, Partner Fortinet Platinum, Partener Oracle Gold, Partener VMware Enterprise, Partener Microsoft, Partener Hitachi Global Storage Technology, Partener Veeam, Nexenta, Symantec, Seagate.

www.maguay.ro