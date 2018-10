Matthieu Pasquier este noul Director Executiv al Societe Generale European Business Services

Consiliul de Administrație al Societe Generale l-a numit pe Matthieu Pasquier (foto) în funcția de Chief Executive Officer al Societe Generale European Business Services din data de 16 iulie 2018. Numirea sa este un nou capitol pentru SG EBS, companie ce a crescut constant și s-a adaptat la piața locală. În calitate de director executiv al SG EBS, Matthieu va prelua strategia Grupului de a continua creșterea semnificativă și dezvoltarea companiei pe piața românească. Responsabilitățile sale vor include furnizarea de servicii excelente, oferirea de soluții optimizate și inovatoare pentru Grupul Societe Generale și accelerarea extinderii companiei SG EBS.

Matthieu Pasquier îl înlocuiește pe Philippe Garcet, care a contribuit în ultimii trei ani la transformarea SG EBS într-una dintre cele mai importante companii de outsourcing din România, având o dezvoltare constantă ce a determinat creșterea la un nivel de peste 1.500 de angajați în 7 ani.

"Sunt încântat să preiau acest rol important în Societe Generale. Voi folosi toate experiențele mele anterioare și tot sprijinul necesar oferit de colegii mei pentru a continua strategia de transformare a Grupului. De asemenea, voi menține activitățile de CSR ca fiind o prioritate pentru companie și mă voi implica cât mai mult posibil deoarece cred cu tărie că responsabilitatea socială este o componentă obligatorie în dezvoltarea locală a unei companii ", a declarat Matthieu Pasquier, CEO al SG EBS.

Matthieu Pasquier va raporta direct către Sunil Shah, care a fost numit recent Directorul Global al centrelor de soluții Societe Generale din India și România.

Matthieu s-a alăturat grupului Societe Generale în 1991 în cadrul Departamentului de Inspecție IT și de atunci a avut diverse roluri de conducere în operațiunile SGSS, acoperind perimetrele din Johannesburg, Nantes, Luxemburg și India. Din 2014, Matthieu a fost Head of SG GSC Chennai și Head of Operations SGSS pentru SG GSC.

Despre Societe Generale European Business Services

Societe Generale European Business Services a fost fondată în 2011 ca centru de servicii pentru grupul Societe Generale. Compania oferă servicii profesionale de înaltă calitate în diverse domenii de activitate pentru entitățile Grupului din întreaga lume: finanțe/contabilitate, achiziții, resurse umane și IT.

În 2016, SG EBS a primit premiul de excelență pentru cea mai rapidă creștere în cadrul Romanian Outsourcing Awards, iar în 2018 a obținut premiul SSC Company of the Year în cadrul Romanian Outsourcing and Share Services Awards Gala.