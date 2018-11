MEDIjobs, prima platformă digitală de recrutare în domeniul medical, marele câștigător al competiției de startup-uri din cadrul How to Web 2018

Juriul Startup Spotlight, competiția de startup-uri din cadrul How to Web 2018, a desemnat câștigătorii celor cinci categorii: Best Startup – MEDIjobs, Best Pitch – Nifty Learning, Best Innovation – Pentest Tools, Best Blockchain Startup – Modex, Best AI Startup – Endtest.

How to Web 2018 a avut loc la Teatrul Național din București pe 19 și 20 noiembrie și a strâns la un loc peste 1.000 de tineri antreprenori și pasionați de tehnologie. În cele două zile ale conferinței, 90 de vorbitori au urcat pe cele 3 scene și au împărtășit din experiențele lor în cadrul a peste 45 de prezentări, sesiuni de training, interviuri pe scenă și discuții mediate. Participanții au avut, de asemenea, ocazia să discute direct cu antreprenori de succes, investitori și consultanți de business prin intermediul a celor 70 de întâlniri formale planificate.

Startup Spotlight este principala competiție dedicată startup-urilor din Europa Centrală și de Est, iar în cadrul ediției de anul acesta s-au înscris peste 100 de proiecte inovatoare. Juriul a fost compus din Rene Schob – KPMG, Bogdan Iordache – fondator How to Web, Radu Georgescu – fondator partener Gecad Ventures, Mihai Rotaru – antreprenor și investitor și Marvin Liao – partner 500 Startups (accelerator de startup-uri), Bogdan Rîpă – Product Manager în cadrul UiPath, cărora li s-au alăturat antreprenori, reprezentanți ai fondurilor de investiții și specialiști cu experiență din companii de tehnologie.

BEST AI STARTUP

Endtest este o platformă online unde utilizatorii pot crea și testa automat aplicații web sau mobile (Android, iOS), fără a scrie vreo linie de cod. Serviciul utilizează Machine Learning pentru a învăța din testele anterioare și a îmbunătăți rezultatele sesiunilor de testare. Startup-ul a câștigat o investiție de 50.000 de euro din partea Techcelerator, prin intermediul GapMinder Venture Partners.

BEST BLOCKCHAIN STARTUP

Modex este un marketplace pentru developeri care doresc să-și monetizeze abilitățile de programare și companii în căutare de servicii și contracte bazate pe blockchain. Fondată de antreprenorul în serie Mihai Ivașcu, Modex își propune să ofere un spațiu virtual în care indivizii și organizațiile din întreaga lume să găsească soluții reale, sigure și auditate, care să le satisfacă nevoile, fără a fi nevoiți să caute developeri și să dezvolte proiecte noi. Premiul câștigat de Modex constă în echivalentul a 10.000 de euro în tokens, oferiți de Elrond Network.

BEST STARTUP

MEDIjobs Romania este prima platformă digitală de recrutare în domeniul medical, fondată în 2015 de Catrinel şi George Hagivreta. În prezent, platforma deservește peste 23.000 de specialiști (medici, asistenți medicali) și 920 de angajatori din toată țara. Începând cu anul 2018, a fost integrat un soft de inteligenţă artificială (AI) în algoritmul de recomandare a ofertelor de carieră către candidaţi.

Premiul câștigat de MEDIjobs constă în înscrierea pe lista finaliștilor pentru o nouă fază de finanțare organizată de acceleratorul 500Startups în Silicon Valley și un stand de prezentare în cadrul evenimentului TechCrunch Disrupt Berlin 2018, care va avea loc pe 29 și 30 noiembrie.

BEST PITCH

Nifty Learning este o soluție de tipul SaaS (Software as a Service) care permite administrarea activităților de training pentru companii, traineri freelance sau agenții de training. Utilizatorii își pot crea propria bază de date cu resursele necesare sesiunilor de training, pot administra bugete sau genera sesiuni noi. Compania a fost creată de doi tineri ieșeni, Letiția Ștefan și Victor Bojică, în 2017. Startup-ul este format din patru specialiști, doi dezvoltatori și doi oameni de vânzări. În urma câștigării premiului pentru cel mai bun pitch la How to Web, Nifty Learning va participa cu un stand de prezentare la TechCrunch Disrupt Berlin 2018.

BEST INNOVATION

Pentest Tools a luat naștere în 2013 sub forma unei resurse online prin care fondatorul Adrian Furtună testa securitatea online a propriilor website-uri. De atunci, Adrian a recrutat mai mulți specialiști în cybersecurity pentru a transforma startup-ul în unul dintre cele mai apreciate servicii online de evaluare a vulnerabilităților site-urilor și rețelelor online. Compania a câștigat la How to Web 2018 participarea cu un stand de prezentare la TechCrunch Disrupt Berlin 2018.

Pentru ediția din 2019, organizatorii How to Web își propun să păstreze focusul pe antreprenorii IT, să consolideze abordarea legată de inovație și să atragă mai multe parteneriate cu organizații importante din IT, dar și din alte industrii, astfel încât conferința să se poziționeze ca evenimentul anului în materie de tehnologie, inovație și business.

How to Web 2018 a fost organizat în parteneriat cu Bitdefender, UniCredit Bank și Fitbit, și cu sprijinul UiPath, KPMG România, DLA Piper, Tradeshift, Gecad, Orange, Elrond, CleverBridge, Metro Systems, European Investment Fund, F6S și Adobe România.

Despre How to Web

How to Web a fost lansat în 2010 și a devenit rapid unul dintre cele mai importante evenimente de tehnologie din Europa Centrală și de Est. Începând din acest an, conferința intră sub umbrela ANIS – Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. Cele șapte ediții How to Web derulate până în prezent au adus laolaltă peste 5000 antreprenori, investitori și profesioniști din industria de tehnologie și a sprijinit prin intermediul programului Startup Spotlight un număr de 200 de start-up-uri.

Despre ANIS

20 ani de activitate în România. Înființată în anul 1998, ANIS reprezintă interesele companiilor IT românești și sprijină dezvoltarea industriei locale de software și servicii, creșterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât și a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse.

Peste 130 de membri. În cadrul ANIS sunt reunite atât companii cu capital românesc sau străin, mici sau multinaționale, cu sedii în toate marile centre IT din țară, ceea ce asigură asociației reprezentativitate la nivel național.

Peste 38.000 de angajați. Membrii ANIS generează un număr semnificativ de locuri de muncă înalt calificată în societate.

Peste 2,5 miliarde de euro cifra de afaceri. Veniturile anuale cumulate ale membrilor, plasează ANIS în zona actorilor cheie în ceea ce privește amprenta economică în plan local.