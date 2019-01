Miele România a înregistrat o cifră de afaceri peste așteptări în 2018: 8,5 milioane de euro

Miele se află în al şaselea an consecutiv în care înregistrează creştere, 2018 fiind un an peste aşteptări: +35%. Miele România a încheiat anul 2018 cu o cifră de afaceri de aproximativ 8,5 milioane de euro. Evoluția se remarcă atât la nivel de volum, cât și de valoare, clienții fiind tot mai activi pe segmentul premium. „Observăm o schimbare de la an la an în comportamentul clienţilor; ei se îndreaptă tot mai mult spre echipamente premium, ale căror prețuri sunt mai ridicate, dar care oferă plusvaloare datorită calității materialelor folosite și, cel mai important, a tehnologiilor integrate. Am descoperit în 2018 noi categorii de clienți și suntem convinși că piața premium va continua să evolueze, deoarece suntem departe de nivelul pieţelor mature, dezvoltate”, precizează Loredana Butnaru (foto), director Miele România.

În anul 2018, Miele a reuşit să acceseze o categorie nouă de clienţi prin lansarea primului aspirator fără sac din portofoliu, Blizzard CX1. Aspiratoarele rămân cele mai vândute produse Miele, cu 7.600 de bucăți (cu şi fără sac) achiziționate în 2018. Urmează mașinile de spălat rufe şi uscătoarele, cu aproximativ 4.000 de bucăţi.

Inovațiile prezentate la IFA 2018 în segmentul de espressoare, printre care și lansarea primului model ce oferă utilizatorilor trei recipiente diferite, pentru tot atâtea tipuri de boabe de cafea, au făcut ca aceste electrocasnice să înregistreze cea mai mare creștere de anul trecut. Concret, clienții din România au achiziționat peste 650 espressoare, cu aproximativ 50% mai multe față de 2017.

Noi showroom-uri proprii în viitorul apropiat

Tot în 2018, Miele a inaugurat cel de-al patrulea showroom propriu din România, la Timișoara, după o investiție de 150.000 de euro. Rezultatele sunt și aici peste așteptări, astfel că strategia Miele se va orienta în continuare pe deschiderea de noi locații proprii, prima dintre acestea urmând să fie în Oradea, în decursul acestui an.

„Vrem să le oferim clienților noștri posibilitatea unică de a testa orice echipament Miele, chiar în showroom, astfel că trebuie să fim foarte atenți la spațiile care se potrivesc perfect acestei filosofii. Planul pentru viitorul apropiat este să oferim aceste experienţe unice Miele către tot mai mulți români, prin deschiderea de noi showroom-uri proprii, în regiunile considerate de Miele ca fiind puncte strategice”, precizează Loredana Butnaru.

La nivel național, echipamentele Miele sunt comercializate într-un total de 70 de puncte de vânzare: showroom-uri proprii, magazine exclusive, magazine partenere și online.

Despre Miele

Miele este cel mai mare producător mondial de echipamente electrocasnice premium, precum aparatură de gătit, de coacere și de gătit cu aburi, produse de refrigerare, aparate de cafea, mașini de spălat vase și produse de îngrijire pentru haine și pardoseli. Aceastei linii de produse i se adaugă mașinile de spălat vase, mașinile de spălat rufe și uscătoarele pentru uz comercial, precum și aparatura de spălare-dezinfectare și sterilizare a instrumentelor destinate utilizării în activitățile medicale și de laborator (Miele Professional).

Compania Miele, fondată în 1899, are opt filiale de producție în Germania și câte o filială în fiecare dintre țările următoare: Austria, Cehia, China și România. Cifra de afaceri a companiei în anul 2017/18 a crescut la aproximativ 4,1 miliarde de euro, cu 70% vânzări în afara Germaniei. Miele este reprezentată prin filiale proprii și de importatori în aproape 100 de țări. Compania Miele se află în proprietatea celei de-a patra generație a familiei fondatoare, are o forță de muncă de aproximativ 20.100 de persoane, cu 11.200 de angajaţi în Germania. Sediul companiei se află în Gütersloh/Westphalia, Germania.