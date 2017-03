Mobile Moment pentru piața de travel în România - Căutările pe mobil le-au depășit pe cele de pe desktop

În 2016 am asistat pentru prima dată la "Mobile Moment" pe piața de travel, conform MoLoSo, agenția digitală care oferă servicii de marketing online. Acest lucru înseamnă că numărul de căutări de pe dispozitivele mobile l-a depășit pe cel de căutări de pe Desktop. ”În 2016, 48% dintre căutări au fost realizate de pe mobil, în timp ce 47% au fost realizate de pe Desktop. Companiile de turism, și nu numai, trebuie să regândească strategiile de marketing astfel încât să fie “mobile first”, deoarece volumul de căutari de pe desktop este în scădere”, precizează Daniel Slăvenie, Managing Partner Moloso.

Deși rata de conversie, în continuare, este mai mare pe desktop, o strategie corectă de marketing implică o concentrare mai mare în campaniile de mobil. 54% din utilizatorii care au achiziționat pachete turistice (leisure) au declarat că funcționalitatea greoaie și experiența acestora pe versiunea mobilă a site-ului au fost motivul principal pentru care aceștia au finalizat achiziția pe desktop.

”În cel mai scurt timp mobilul va ajunge pilonul central în planificarea și achiziția unei vacanțe. Acest lucru va aduce o schimbare în comportamentul și așteptările consumatorilor.”, continuă reprezentantul Moloso.

Pe subverticala de pensiuni (bed&breakfast), volumul de căutări în tot anul 2016 a înregistrat o creștere de 45.64%, încă o dovadă că românii preferă destinațiile interne.

”Căutările de pe Mobil pentru subverticala pensiuni au crescut anul trecut cu 85% in 2016 față de 2015. Din totalul căutărilor pe nișa de pensiuni, 53% au fost realizate de pe mobil. În primele saptamani din 2017 am înregistrat o creștere a căutarilor cu 100% si preconizăm ca pe tot anul vom avea o creștere de 65%”, a menționat Daniel Slăvenie.

Research Online, Purchase Offline

Deși în general interesul pentru vacanțe e crescut în mediul online, în continuare românii aplică principiul ROPO – Research Online, Purchase Offline.

”Un procent semnificativ de 35% dintre aceștia fac achiziția de vacanțe la sediul agenției, în condițiile în care 97% din consumatori fac research-ul online " declară Catalin Macovei, Managing Partner MoLoSo.

Fie că ești un hotel, o companie aeriană, agenție de turism sau agregator campaniile de marketing trebuie să fie focusate, pe ce Google numește "micro-moments".

I-want-to-get-away moments: Când oamenii caută idei despre următoarea lor destinație

Time-to-make-a-plan moments: Când oamenii deja și-au ales destinația și încep să caute detalii

Lets-book-it moments: Când au finalizat documentarea și sunt pregătiți să rezerve

Can’t-wait-to-explore moments: Când deja sunt în vacanță și împărtășesc experiența lor cu alții prin intermediul rețelelor de socializare.

Destinații externe preferate

”Dacă ne referim la destinații, cea mai căutată este Grecia, volumul de căutări fiind in crestere cu 200% în 2016 față de 2015. Au mai fost înregistrate creșteri pentru Cipru și destinațiile din Spania – Mallorca, Tenerife, Gran Canaria sau Costa Brava. Însă am observat o scădere cu 30% la începutul acestui an in Turcia, cel mai probabil pe fondul situației tensionate din țară”, a menționat Catalin Macovei, Managing Partner Moloso.

Despre Moloso

MoLoSo este agenția digitală care oferă servicii de marketing online prin intermediul tuturor canalelor de promovare folosind campanii de search, mobile, display si social.

Compania a fost înființată în 2013 de către Cătălin Macovei, iar în 2015 Daniel Slăvenie s-a alăturat în calitate de Managing Partner.

La numai câțiva ani de la înființare, Moloso a înregistrat creșteri semnificative ale cifrei de afaceri, în 2016 ajungând la 300.000 de euro. Creșterea cifrei de afacere s-a datorat expertizei companiei, care se află în top 3 agentii de perfomance din Romania. Mai mult decât atât, echipa dezvoltă in-house tool-uri pe care alte agentii din UK, Polonia, Germania, Australia, Israel, Franta le folosesc pentru a obtine rezultate mai bune.

MoLoSo este Partener Premier Google și furnizează anual un buget de publicitate de aproximativ 4 milioane euro.