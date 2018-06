Naționala Germaniei pariează pe tehnologia SAP pentru a câștiga Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia

SAP a lansat două noi caracteristici ale soluției SAP Sports One pentru a ajuta naționala de fotbal a Germaniei să joace la cel mai înalt nivel în cadrul Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia. SAP și Asociația Germană de Fotbal (DFB) au introdus video cockpit și player dashboard pentru a răspunde la nevoia tot mai mare a echipei de a analiza și împărtăși într-un mod eficient date relevante despre partide și jucători, ajutând-o să câștige.

Video cockpit este o consolă digitală care combină cantități impresionante de clipuri video, dintr-o varietate de surse, ce conțin secvențe din meciuri și sesiuni de antrenament, cu date despre poziționarea pe teren a jucătorilor și informații relevante furnizate de experții sportivi. Toate acestea sunt accesate dintr-un modul analitic cu o interfață ușor de folosit. Acest lucru le permite analiștilor sportivi și antrenorilor germani să identifice rapid tipare și tendințe de joc și să creeze strategii pentru a profita de potențialele deficiențe ale adversarilor.

Cu ajutorul player dashboardului, antrenorii și analiștii echipei germane le pot oferi cu ușurință jucătorilor informații personalizate și clipuri video dedicate, în timp real, direct pe dispozitivele mobile. Cele două inovații reprezintă cele mai recente caracteristici ale SAP Sports One, o soluție digitală care ajută echipele și organizațiile sportive să-și optimizeze performanțele prin coordonarea tuturor proceselor administrative, medicale, de antrenament, managementul echipei și de prospectare.

“Deținem o cantitate incredibilă de date pe care avem nevoie să le procesăm și să le împărtășim în timp real cu antrenorii, jucătorii și analiștii sportivi. Inteligența artificială și machine learning joacă roluri importante în fotbal și sunt o parte critică a analizei de date. Experții noștri și cei de la SAP lucrează împreună la aceste aspecte. Ne dorim să obținem un avantaj competitiv prin folosirea celor mai recente inovații tehnologice și suntem încântați să îi avem parteneri pe cei de la SAP, cei mai buni în industrie”, precizează Oliver Bierhoff, Manager General al echipei naționale de fotbal a Germaniei.

În 2014, SAP a dezvoltat soluția SAP Match Insights, care oferă o perspectivă detaliată asupra performanței echipei pe teren, și SAP Team One, o aplicație mobilă care îi ajută pe jucători și antrenori să comunice și să împărtășească informații mai ușor. În 2016, SAP a introdus aplicațiile SAP Penalty Insights Web și SAP Challenger Insights, două modele tehnologice care oferă informații bazate pe date despre tendințele și stilurile de joc ale adversarilor. Utilizând soluțiile SAP și informațiile furnizate de acestea ca parte integrată a sesiunilor de antrenament și pregătire, naționala de fotbal a Germaniei a câștigat numeroase titluri internaționale, îmbunătățindu-și performanțele la nivel mondial.

“În calitate de campioană mondială, echipa națională de fotbal a Germaniei se află în fruntea transformării digitale în lumea fotbalului și printre primele organizații care au recunoscut impactul pe care datele și informațiile livrate în timp real îl pot avea asupra sportului. Începând cu anul 2013, naționala de fotbal a Germaniei și SAP au schimbat modul în care echipa procesează și utilizează datele pentru a spori performanțele jucătorilor. Noile inovații SAP ușurează munca antrenorilor și a analiștilor sportivi, ei având acum acces direct la informațiile necesare pentru a câștiga”, este de părere Stefan Ries, Member of the Executive Board și CHRO, SAP.

Viitorul fotbalului german: Inteligență Artificială și Machine Learning

SAP și Asociația Germană de Fotbal (DFB) lucrează deja la soluții pentru consolidarea dezvoltării următoarei generații de jucători germani. Capabilitățile de inteligență artificială și machine learning în analiza meciurilor reprezintă priorități cheie pentru SAP și DFB. Spre exemplu, în viitorul apropiat, oficialii echipei vor putea identifica mai ușor și mai rapid momentele critice din timpul jocului și evoluția oponenților pe baza modelelor de detectare a tiparului de joc și a datelor de poziționare a jucătorilor. Ca partener oficial al Academiei DFB, SAP va continua să contribuie cu expertiza sa tehnologică prin crearea de soluții de pregătire pentru jucători și antrenori, ajutând echipa în domeniile dezvoltării talentelor și prospectării jucătorilor.

“Aspectele tactice ale fotbalului au devenit extrem de importante în ultimii ani. Antrenorii și analiștii sportivi depun un efort mai mare în observarea și analizarea unor surse variate de date dintr-un meci. Este, astfel, un pas logic să folosim inovațiile tehnologice, în special din domenii precum analiza de date, inteligență artificială și machine learning, pentru a simplifica și accelera anumite procese. Noile funcționalități ale soluției SAP Sports One, video cockpit și player dashboard, le permit analiștilor noștri sportivi să-i pregătească pe antrenori și pe jucători mult mai eficient. În plus, jucătorii primesc informații personalizate pentru meciurile viitoare”, afirmă Christofer Clemens, Head of Scounting and Match Analysis, Echipa Națională de Fotbal a Germaniei.