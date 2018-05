NETGEAR lansează un nou sistem ORBI, echipat de data aceasta şi cu un modem

Netgear introduce modelul CBK40, o adiţie importantă pentru seria Orbi Home WiFi System. Noul echipament este capabil să ofere atât o acoperire wireless FastLane 3 Tri-Band cât şi toate avantajele unei conexiuni prin cablu, datorită modemului integrat. Noul membru al familiei păstrează aceeaşi acoperire wireless incredibilă, reuşind să ofere un semnal WiFi stabil pentru case de până la 370 de metri pătrați. Mai mult, cu fiecare satelit adiţional instalat, această suprafaţă se poate mări cu încă 185 de metri pătrați.

Caracteristici

Noul sistem Orbi oferă atât performanţă ridicată cât şi un design modern. Cele patru antene interne de mare putere aflate în fiecare router și satelit Orbi, măresc raza de acoperire până în zonele greu de atins ale locuinței tale.

• Integrează un modem certificat DOCSIS 3.0 CableLabs cu 32x8 channel bonding, ce suportă 32 de canale downstream combinate simultan, pentru performanță maximă și viteze de download de până la 1.4Gbps. Astfel, beneficiem de o conexiune neîntreruptă pentru streaming de material video HD, filme și muzică, un gaming online mai stabil și viteze de download mai mari, inclusiv în cele mai aglomerate ore.

• Router-ul Orbi oferă performanţe WiFi de până la 2.2Gbps pentru toate dispozitivele conectate fără fir la rețeaua din locuință. Este dotat cu tehnologie MU-MIMO și un procesor quad core foarte puternic, perfect pentru susţinerea task-urilor de streaming video 4K HD, gaming VR, navigare pe internet și multe altele. Tehnologia Smart Connect alege inteligent cea mai bună bandă WiFi pentru dispozitivele tale, totul pentru a evita interferențele și pentru a optimiza performanța rețelei, în timp ce Beamforming+ îmbunătățește viteza și raza de acoperire pentru dispozitive 2.4 și 5Ghz.

• Este disponibilă şi o rețea WiFi pentru vizitatori, precum şi patru porturi Gigabit Enthernet perfecte pentru a conecta dispozitivele prin cablu la viteze mai mari de transfer și conexiuni mai stabile.

Sistemul 2-în-1 Orbi Tri-Band WiFi Cable Modem este primul gateway comercializat la scară largă care oferă configurare prin intermediul unei aplicații mobile. Pe lângă un un management uşor al rețelei, direct de pe telefon, aplicația Orbi permite menţinerea la zi a rețelei WiFi cu update-urile de soft care aduc noi caracteristici și îmbunătățiri. Mai mult, Orbi este compatibil şi cu tehnologiile populare de control prin intermediul vocii, precum Amazon Alexa şi Google Assistant.

Preț

NETGEAR Orbi Tri-Band WiFi Cable Modem Router (CBR40) are un MSRP de 299.99$.