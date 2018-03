NetSafe estimează vânzări mai mari cu 35%, în 2018

Grupul NetSafe, unul dintre cei mai importanţi distribuitori de soluţii şi produse IT cu valoare adăugată pe segmentele de Security, Networking şi Wireless a înregistrat anul trecut vânzări cu 32% mai mari, comparativ cu anul 2016, pe fondul introducerii de noi furnizori în portofoliu, precum și al reluării investiţiilor companiilor în soluţii de securitate IT. „Companiile au început deja să se intereseze cu privire la cerinţele de securitate IT pe care trebuie să le respecte conform GDPR. În acest context, va urma, cu siguranţă, o creştere de cel puțin 30% a pieţei de profil, pe segmentul de soluţii de securitate IT clasice, pentru că toate companiile vor avea nevoie de sisteme de raportare, securitate şi vizibilitate a reţelelor IT”, precizează Doru Manea (foto), CEO NetSafe.

Pentru 2018, compania estimează vânzări cu 35% mai mari, ca urmare a creşterii investiţiilor din partea companiilor, în contextul numărului tot mai mare de incidenţe de securitate IT, dar şi ca urmare a intrării în vigoare, în luna mai, a prevederilor noului Regulament privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal (GDPR).

Integrarea furnizorilor introduşi anul trecut în portofoliu, precum IXIA, PhishMe şi Nomadix, va aduce un aprot semnificativ la vânzările NetSafe din 2018. „Vom continua, anul acesta, procesul de extindere, introducând noi vendori în portofoliu şi concentrându-ne pe trei mari linii de business: Network Security, Network Optimization şi Network Visibility. În acelaşi timp, ne vom axa pe creşterea segmentului de training, prin care oferim partenerilor şi companiilor training pentru soluţiile Fortinet, Ruckus şi Brokade, acoperind astfel zonele de IT Security, Networking şi Wireless”, precizează Doru Manea.