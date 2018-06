Noile dispozitive moto e5 sunt acum disponibile în România

Motorola anunță lansarea noii serii de dispozitive moto e5 în România. Noile dispozitive sunt dotate cu caracteristici avansate, cum ar fi ecranul cu raport de aspect 18:9 și bateria de mare capacitate cu funcție de încărcare rapidă, integrate într-un design compact și elegant la un preț foarte accesibil. În urmă cu cinci ani, Motorola a lansat primul smartphone accesibil de calitate, care a devenit ulterior cel mai bine vândut telefon din istoria Motorola – moto g. De atunci, compania a continuat să împingă limitele raportului calitate-preț prin lansarea familiei moto e, ale cărei produse oferă combinația perfectă de funcții pentru consumatorii care nu doresc să facă un compromis când vine vorba de calitate, stil sau experiență.

Motorola continuă tradiția și în acest an cu cea mai nouă generație de dispozitive din gama moto e. Noile produse sunt mai inteligente decât oricând și au ca elemente centrale ecranul, designul și puterea. Viteza și performanța se datorează procesoarele Qualcomm Snapdragon, împreună cu sistemul de operare Android 8.0 Oreo. Dispozitivele integrează și Moto Experiences, funcții software care deblochează oportunități din universul AI (inteligență artificială).

moto e5 plus: Ecran mare. Baterie mare. Hello divertisment.

De dimineața până seara, dispozitivul moto e5 plus este alături de utilizator. Acesta poate profita la maxim chiar și de cele mai lungi călătorii datorită bateriei de 5000 mAh1, care oferă o autonomie de până la o zi și jumătate, și ecranului de 6” Max Vision ce oferă mai mult spațiu de afișare. Telefonul moto e5 plus are un raport de aspect atrăgător de 18:9, ceea ce înseamnă că se potrivește perfect în mână, iar modelul de design de pe spatele telefonului, precum și carcasa curbată îi conferă dispozitivului un aspect și o senzație deosebite în egală măsură.

Deblocarea telefonului nu a fost niciodată mai facilă prin simpla atingere a cititorului de amprente, poziționat pe logo-ul emblematic Motorola. Acest dispozitiv de dimensiuni reduse va face față chiar și în cele mai aglomerate zile.

Camera de 12 MP cu auto-focalizare cu laser realizează poze clare, iar pixelii de 1,25um permit realizarea unor imagini extraordinare chiar și în cele mai întunecate zile. Iar slotul de card microSD dedicat al smartphone-ului moto e5 plus oferă spațiu suficient pentru și mai multe imagini, melodii și filme.

moto e5: Ecran mai mare. Ergonomie superioară.

Dispozitivul moto e5 este alături de utilizator până la finalul zilei. Chiar și cu un ecran mare de 5.7” Max Vision, acest dispozitiv încape perfect în mână datorită raportului de aspect 18:9 și a carcasei ergonomice curbate. Iar acumulatorul de 4000 mAh asigură utilizarea pe parcursul întregii zile.

Notificările, apelurile sau ecranul principal pot fi accesate cu ușurință într-o clipă, grație cititorului de amprente2 ascuns discret în logoul emblematic al Motorola.

De asemenea, noul moto e5 permite realizarea de imagini reușite chiar și în condiții de luminozitate scăzută grație camerei principale de 13 MP cu dimensiunea pixelului de 1,12um.

Atât moto e5 plus, cât și moto e5, sunt echipate cu sistem de operare Android 8.0 fără aplicații inutile preinstalate. Moto Experiences permite utilizarea unor scurtături simple pentru cele mai frecvente acțiuni, precum oprirea sunetului de apel prin simpla ridicare a telefonului.

Stocare nelimitată la calitate înaltă

Ca în cazul tuturor telefoanelor Motorola, Google Photos5 este galeria implicită în care se stochează toate pozele și videoclipurile. Astfel, toate amintirile au copii de siguranță realizate automat, cu funcție de căutare și pot fi accesate, partajate și editate cu ușurință de pe orice dispozitiv.

Disponibilitate și prețuri

Dispozitivul moto e5 plus este disponibil începând de astăzi la partenerii autorizați Motorola la prețul recomandat de 799 lei. Pentru informații și specificații complete, vizitați https://www.motorola.com/ro/products/moto-e-plus-gen-5

Dispozitivul moto e5 este disponibil începând de astăzi la partenerii autorizați Motorola la prețul recomandat de 599 lei. Pentru informații și specificații complete, vizitați https://www.motorola.com/ro/products/moto-e-gen-5

Caracteristicile, funcțiile și specificațiile produsului variază în funcție de operatorul mobil și pot suferi modificări fără o notificare prealabilă sau o obligație de notificare. Anumite caracteristici, funcții și specificații de produs pot depinde de rețea și pot face obiectul unor termeni, condiții și costuri suplimentare. Consultați detaliile produsului oferite de operatorul dumneavoastră mobil înainte de a efectua o achiziție.