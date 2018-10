Noua gamă de UPS 9SX cu consum mic de la Eaton

Eaton a lansat noile modele de surse UPS (surse de alimentare neîntreruptibile) 9SX, cu consum nominal mai mic, în Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA). „Gama 9SX dezvoltă capacitățile gamei 9130. Am luat un produs popular, foarte bine construit și l-am făcut și mai bun, adăugând noi capacități pentru aplicații IT de ultimă oră și infrastructură modernă”, precizează Christophe Jammes, manager de produs, Eaton. „Este o tranziție extrem de importantă pentru Eaton și pentru clienții noștri, mai ales având în vedere că 9130 este UPS-ul cu cele mai mari vânzări online, iar acum le oferim clienților care vor să își modernizeze infrastructura IT și a centrelor de date opțiunea de a trece cu ușurință la versiunea 9SX.”

Noile UPS-uri 9SX de la Eaton oferă o disponibilitate ridicată, flexibilitate și protecție avansată pentru IT și pentru infrastructura centrelor de date de mici dimensiuni, putând fi utilizate și pentru rețelistică și stocare, în domeniul industrial, medical și de telecomunicații. Noile modele extind portofoliul actual de produse UPS cu putere nominală cuprinsă între 5-11 kVA, disponibile în variante cuprinse între 700VA și 6kVA și în versiuni tower și rack. Gama va fi disponibilă începând cu luna septembrie 2018.

Seria 9SX de la Eaton este succesoarea gamei UPS 9130, lider de piață, lansată în 2008 și cunoscută pentru raportul său optim preț-performanță.

Gama 9SX dezvoltă caracteristicile familiei de produse 9130 de la Eaton și adaugă noi capacități, inclusiv:

contorizarea energiei, pentru a urmări consumul de energie, prin monitorizarea valorilor în kWh pe ecranul UPS-ului;

ecran LCD îmbunătățit, cu mai mulți parametri, pentru actualizări rapide și precise ale stării UPS-ului;

afișarea informației privind data recomandată de înlocuire a bateriei;

recunoașterea automată a modului extern de baterii (Extended Battery Module - EBM).

Gama 9SX este echipată cu tehnologiile de vârf ale Eaton, care garantează cel mai bun raport preț-performanță pentru clienți. 9SX are un factor de putere de 0,9, ceea ce înseamnă că furnizează o putere activă mai mare (în wați), pentru a asigura o mai bună protecție a echipamentelor. De asemenea, este conceput pentru a fi și mai fiabil, grație unei topologii robuste, cu dublă conversie, pentru a monitoriza puterea (tensiunea și frecvența) în mod constant și a iniția trecerea automată pe bypass în caz de suprasarcină sau defecțiune a UPS-ului.

Când sunt utilizate împreună cu software-ul Intelligent Power Management (IPM), cu capacități de virtualizare, monitorizarea și gestionarea UPS-ului 9SX se poate realiza pe platformele de gestionare a virtualizării, precum VMware, vCenter și Microsoft HyperV. Acest lucru permite specialiștilor IT să configureze cu ușurință automatizări bazate pe politici pentru evenimente de întrerupere a alimentării cu energie electrică, precum politici de recuperare automată în caz de catastrofe, oprirea controlată, izolarea sub sarcină și integrarea elementelor de cloud.