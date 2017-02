Noua generație de dispozitive mobile și servicii pentru conectivitate neîntreruptă de la Lenovo

Lenovo a lansat un ecosistem de dispozitive și servicii care susțin o nouă era a mobilității și reprezintă exact ceea ce își doresc utilizatorii din ziua de azi: soluții care îmbină conectivitatea, hardware-ul și designul centrat pe utilizator. Lenovo prezintă, în cadrul Mobile World Congress 2017, portofoliul de produse noi, care cuprinde: dispozitivul detașabil Miix 320 care oferă conectivitate în deplasare la un preț convenabil, două dispozitive convertibile mobile puternice, Yoga 720 și 520 și patru tablete din familia Tab 4 dedicate întregii familii. Toate aceste dispozitive împărtășesc aceeași capacitate de a le oferi utilizatorilor o mobilitate reală, precum opțiunea LTE* pentru o conectivitate aproape omniprezentă. În același timp, Lenovo anunță și îmbunătățiri aduse serviciului Lenovo Connect cu suport pentru e-SIM reprogramabile care, pe anumite dispozitive cu Windows LTE, le permit utilizatorilor să valorifice atât abonamentul de date când se află acasă, cât și cele mai bune oferte locale atunci când călătoresc, fără a fi necesară schimbarea cartelelor SIM.

Seria de tablete Lenovo Tab 4 pentru copii și familie

Familia de tablete Lenovo Tab 4 dedicată familiei dezvoltă gama tabletelor mainstream, oferind patru dispozitive cu un design superb și o construcție puternică, special concepute pentru fiecare membru al familiei. Punând accent pe experiența multimedia, modelele Lenovo Tab 4 8 și Lenovo Tab 4 10 includ difuzoare duale și sistemul Dolby Atmos®. Familia Lenovo Tab 4 include și o linie nouă de dispozitive premium pentru pasionații de media: Lenovo Tab 4 8 Plus și Lenovo Tab 4 10 Plus, care etalează un design remarcabil cu ecrane full HD cu sticlă dublă, procesoare puternice și autonomie de până la 12 ore.

Lenovo duce conceptul de tabletă și mai departe datorită pachetelor opționale care transformă seria Lenovo Tab 4 în tablete dedicate copiilor sau tablete pentru productivitate. Pachetul pentru copii vine cu o husă rezistentă la șocuri, un filtru de lumină albastră și o pereche de stickere 3M colorate și rezistente la zgârieturi. La acestea se adaugă o experiență optimizată pentru copii cu Lenovo Kid’s Account, un cont care integrează conținut actualizat și verificat pentru copii, un browser cu site-uri restricționate și instrumente de programare pentru părinți. Tabletele se pot transforma și într-un dispozitiv de lucru 2-în-1 Android prin adăugarea pachetului opțional pentru productivitate cu tastatură Bluetooth, care completează experiența oferită de interfața de productivitate a Lenovo Tab 4. Interfața integrează și o bară de sarcini pentru comutarea rapidă între aplicații, suport pentru mai multe ferestre, suport pentru scurtături utilizate des din tastatură și optimizare pentru operațiuni cu mouse-ul și tastatura. Mai multe informații despre Lenovo Tab 4 Series sunt disponibile aici.

Miix 320 - dispozitiv detașabil cu opțiunea ultra-rapidă LTE1

Dispozitivul Miix 320 îmbină productivitatea sistemului Windows 10 cu o tastatură completă într-o formă detașabilă ușoară și convenabilă. Utilizați-l ca pe un laptop cu un ecran FHD de 10,1 inchi pentru activități de serviciu sau detașați ecranul și folosiți-l ca pe o tabletă portabilă atunci când sunteți în deplasare în condițiile în care are o greutate de doar 550g2. Datorită acumulatorului care poate oferi până la 10 ore de autonomie, puteți urmări un întreg sezon Game of Thrones® fără a avea nevoie de încărcare3. În plus, opțiunea LTE asigură o conectivitate extinsă. Noua generație mobilă și multi-tasking va aprecia utilitatea echilibrului între dimensiune și greutate în acest dispozitiv care are un ecran detașabil pentru a urmări videoclipuri, o tastatură bine ancorată și performanța completă a unui PC pentru activități de creare a conținutului. Mai multe informații despre Miix 320 sunt disponibile aici.

Rămâneți conectați oriunde v-ați afla cu Lenovo Connect e-SIM

Lenovo Connect cu e-SIM facilitează conexiunea oriunde în lume – nu mai este nevoie să schimbați cartelele SIM. Lenovo Connect oferă utilizatorilor o conexiune fără întreruperi și costuri la nivel local chiar și atunci când se află în străinătate, prin utilizarea ofertelor operatorilor locali. Utilizatorii pot chiar folosi același plan de date pe mai multe dispozitive atunci când acestea dispun de Lenovo Connect. Începând cu acest trimestru, Lenovo va oferi această tehnologie pe anumite dispozitive detașabile Miix 320 și intenționează să extindă în cursul acestui an această funcționalitate pentru dispozitive convertibile Yoga.

Convertibilele Yoga - echilibru între design, performanță și mobilitate

Există momente în care utilizatorii mobili își doresc puterea și productivitatea unui PC într-un dispozitiv subțire și ușor. Având în vedere că aceștia sunt obișnuiți să realizeze mai multe sarcini în același timp sau să alterneze tipul de conținut consumat, am construit special pentru ei dispozitivele Yoga 720 și 520, disponibile în modele de 13, 14 și 15 inchi. Dispozitivul Yoga 720 de 15 inchi este cel mai puternic convertibil din clasa lui4, fiind prevăzut cu procesoare Intel Core i7 de a 7-a generație, placă video NVIDIA GeForce GTX 1050, conexiune ultra-rapidă Thunderbolt 3 și baterie care oferă până la nouă ore de autonomie3. Pentru cei care își doresc un dispozitiv cât mai subțire, am conceput Yoga 720 de 13 inchi, cu 17% mai subțire comparativ cu versiunea anterioară, având doar 14,3 mm5. Toate convertibilele le oferă utilizatorilor libertatea și flexibilitatea de a utiliza Yoga în forma care se potrivește stilului lor de viață în mișcare datorită modurilor multiple. (Citiți mai multe informații despre Yoga 720 și Yoga 520 aici).

Prețuri și disponibilitate

Prețurile Tab 4 8 și Tab 4 10 încep de la €169 și, respectiv, €179. Prețul de vânzare pentru Tab 4 8 Plus este de €259, iar pentru Tab 4 10 Plus de €299. Acestea sunt disponibile la partenerii Lenovo și pe www.lenovo.com. Seria de tablete Tab 4 va fi disponibilă în regiunea EMEA începând de la sfârșitul lunii mai.

Prețurile Miix 320 cu tastatură inclusă și conexiune Wi-Fi fără LTE încep de la €269, în timp ce Miix 320 cu tastatură inclusă și LTE are un preț de pornire de €399, ambele fiind disponibile începând cu luna aprilie 2017. Dispozitivul Miix 320 cu suport Active Pen și Microsoft Office 365 (pentru 12 luni) va fi disponibil doar în anumite piețe începând cu luna iulie 2017 pe http://www.lenovo.com.**

Laptopul Yoga 720 13” va fi disponibil începând de la un preț de €999 în luna aprilie 2017. Prețul Yoga 720 15” va începe de la €1099 și va fi disponibil în luna aprilie 2017, iar al Yoga 520 14” va începe de la €599 și va fi disponibil începând cu luna iulie 2017.

Despre Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) este o companie globală din top Fortune 500, în valoare de 45 mld. USD, și lider în furnizarea de tehnologie inovatoare pentru consumatori, uz comercial și întreprinderi. Portofoliul nostru de produse și servicii securizate de înaltă calitate include PC-uri (inclusiv legendarul brand Think și brandul multimodal Yoga), stații de lucru, servere, dispozitive de stocare, smart TV și o gamă de produse mobile precum smartphone-uri (inclusiv brandul Motorola), tablete și aplicații.

*Opțiunea LTE nu este disponibilă pe Yoga 720 sau 520.

* Lenovo Yoga 520 este comercializat sub denumirea Lenovo Flex 5 în America de Nord. Modelul Flex 5 de 15 inci este disponibil doar în America de Nord. Lenovo Miix 320 cu LTE nu va fi disponibil pe piețele din America de Nord. Prețurile nu includ taxe sau comisioane de livrare sau opțiuni și pot fi supuse schimbărilor fără o notificare prealabilă; se aplică termeni și condiții suplimentare. Prețurile de revânzare pot varia. Datele de disponibilitate și culorile pot varia în funcție de regiune, iar anumite produse pot fi disponibile doar în anumite piețe. Toate ofertele sunt în limita stocului disponibil. Lenovo își rezervă dreptul de a modifica ofertele de produse, funcțiile și specificațiile în orice moment fără notificare.

** Prețurile nu includ taxe sau comisioane de livrare sau opțiuni și pot fi supuse schimbărilor fără o notificare prealabilă; se aplică termeni și condiții suplimentare. Prețurile la distribuitori pot varia. Datele de disponibilitate pot varia în funcție de regiune, iar anumite produse pot fi disponibile doar în anumite piețe. Toate ofertele sunt în limita stocului disponibil. Lenovo își rezervă dreptul de a modifica ofertele de produse, funcțiile și specificațiile în orice moment fără notificare.

1 Lenovo Miix 320 cu LTE nu va fi disponibil pe piețele din America de Nord. Prețurile nu includ taxe sau comisioane de livrare sau opțiuni și pot fi supuse schimbărilor fără o notificare prealabilă; se aplică termeni și condiții suplimentare. Prețurile la distribuitori pot varia. Datele de disponibilitate și culorile pot varia în funcție de regiune, iar anumite produse pot fi disponibile doar în anumite piețe. Toate ofertele sunt în limita stocului disponibil. Lenovo își rezervă dreptul de a modifica ofertele de produse, funcțiile și specificațiile în orice moment fără notificare.

2 Lenovo Miix 320 (doar cu conexiune Wi-Fi) cântărește 1,02kg cu tastatura și 550g fără tastatură. Lenovo Miix 320 (cu LTE) cântărește 1,03kg cu tastatură și 560g fără tastatură.

3 Dispozitivul Lenovo Yoga 720 de 13 inci oferă o autonomie de până la 8 ore în FHD și până la 7 ore în UHD. Dispozitivul Lenovo Yoga 720 de 15 inci oferă o autonomie de până la 9 ore în FHD și până la 8 ore în UHD. Dispozitivul Lenovo Yoga 720 de 14 inci oferă o autonomie de până la 10 ore în FHD. Toate măsurătorile de durată a bateriei sunt aproximative și se bazează pe testarea realizată cu ajutorul MobileMark® 2014 ver 1.5. Rezultatele reale pot varia în funcție de diferiți factori, cum ar fi configurarea și utilizarea produsului, software, condiții de operare, funcționalitate wireless, preferințele de management al energiei, luminozitatea ecranului și alți factori. Capacitatea maximă a bateriei va scade cu timpul și datorită utilizării. Pentru mai multe detalii, vizitați https://bapco.com/products/mobilemark-2014/.

4 Pe baza analizelor interne Lenovo de la data de 14 februarie 2017 referitoare la laptop-uri convertibile 2 în 1 de 15 inci cu Windows vândute de competitori și care s-au vândut în număr mai mare de 1 milion de unități global anual.

5 Dispozitivul Lenovo Yoga 720 de 13 inci este cu 14,3 mm și 17% mai subțire comparativ cu generația anterioară și anume Yoga 710 de 14 inci cu o grosime de 17,3 mm.