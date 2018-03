Noul General Manager S&T România este Nicoleta Macovei

S&T AG ( www.snt.at ) lider de tehnologie, angajator a aproximativ 3.800 persoane, operează în mai mult de 25 de țări. Acesta este listat la Bursa de Valori Frankfurt (ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT) și face parte din indexul de schimb TecDax. S&T este furnizor de sisteme IT, de servicii și soluții, lider în Europa Centrală și de Est. In 2016, acesta a preluat acțiuni în Kontron AG, unul din liderii mondiali în domeniul computerelor încorporate și și-a mărit portofoliul de tehnologie proprietară în segmentele de aparate de uz casnic, cloud security, software și energie inteligentă. Această mișcare a transformat S&T în unul dintre furnizorii de bază pe piețele internaționale de tehnologie, Industrie 4.0 și IoT (Internet of Things).