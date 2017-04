Noul Head of Market Ericsson pentru Regiunea Europa și America Latină este Arun Bansal

Ericsson îl numește pe Arun Bansal ca Head of Market pentru Regiunea Europa și America Latină. Arun are o experiență tehnică și de business extinsă, lucrând cu piețe și unități de business cheie în cei peste 20 de ani petrecuți la Ericsson. „Aștept cu nerăbdare să aduc experiența mea clienților din Europa și America Latină”, precizează Arun Bansal (foto), Head of Market Area Europe and Latin America. „Noua noastră strategie și structură organizațională ne va permite să continuăm să oferim clienților tehnologii și soluții de înaltă performanță în regiune.”

În trecut, Arun a fost Head of Business Unit Network Products (iulie 2016 – martie 2017) și Head of Business Unit Radio (mai 2014 – iunie 2016). S-a alăturat echipei Ericsson în 1995 și a deținut diferite poziții de management în companie, inclusiv Head of Region South East Asia și Oceania și Country Manager în Indonesia și Bangladesh.

Cele cinci noi delimitări în regiuni și trei zone de business ale Ericsson vor contribui la creșterea eficienței operațiunilor, micșorarea timpului de lansare pe piață a produselor și serviciilor, în beneficiul tuturor clienților.

Regiunea Europa și America Latină include Europa Centrală și de Vest, Zona mediteraneană (inclusiv Magreb, Libia și Israel), Europa de Est și Asia Centrală (inclusiv Rusia) și America Latină (inclusiv Caraibe).

Ca parte a noii sale poziții, Arun va rămâne membru al echipei executive Ericsson.

Despre Ericsson

Lider la nivel global în furnizarea de tehnologie și servicii de comunicații, Ericsson face posibilă crearea unei societăți permanent conectate. Relațiile solide și de lungă durată pe care le avem cu cei mai importanți operatori telecom din lume ne permit să ajutăm oameni, companii și societăți să-și atingă adevăratul potențial și să creeze un viitor sustenabil.

Portofoliul nostru de servicii, software și infrastructură IT&C – axat, în special, pe soluții de mobilitate, broadband și cloud – ajută industria telecom și alte sectoare să-și îmbunătățească activitatea prin creșterea eficienței, optimizarea experienței utilizatorilor și descoperirea de noi oportunități de business.

Cu peste 115.000 de angajați în întreaga lume și clienți în peste 180 de țări, Ericsson îmbină cu succes experiența la nivel global cu servicii și tehnologii de top. Susținem rețele care deservesc peste 2,5 miliarde de abonați, iar 40% din traficul mobil mondial este susținut de rețele Ericsosn. Mai mult decât atât, investițiile noastre în cercetare și dezvoltare asigură că soluțiile pe care le oferim, implicit și clienții noștri, rămân printre cei mai buni din industrie.

Fondată în 1876, Ericsson are sediul în Stockholm, Suedia. În 2014, compania a înregistrat venituri în valoare totală de 33,1miliarde USD (228 miliarde coroane suedeze). Ericsson este listată la Bursa Nordică OMX din Stockholm și pe NASDAQ din New York.