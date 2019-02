Noul moto g7 vine cu Android 9.0 Pie

De când moto g a redefinit piața smartphone-urilor în 2013, tot mai mulți utilizatori sunt interesați de telefoane premium la prețuri accesibile. Compania Motorola rămâne fidelă principalului angajament față de clienți și, generație după generație, creează telefoanele având caracterisicile dorite de utilizatori, fără a sacrifica accesibilitatea, calitatea și fiabilitatea cu care ne-a obișnuit. Pentru că fiecare utilizator este unic, nevoia de smartphone-uri este foarte diferită. Însă, noua serie moto g7 include caracteristicile care conteazǎ și este creat pentru orice utilizator.

De aceea, Motorola lansează patru versiuni ale celui mai bine vândut smartphone Motorola de până acum – cu o cameră mai performantă, cu o durată de viață a bateriei mai bună, cu viteză de procesare și ecrane îmbunătățite.

moto g7 plus: Calitatea imbatabilă a imaginii.

Conceput pentru a face cele mai bune fotografii și pentru a ține pasul cu ritmul rapid al vieții, noul moto g7 plus înseamnă cea mai bună tehnologie a camerei precum și o performanță ridicată. Obiectele în mișcare sau condițiile slabe de iluminare nu reprezintă o problemă pentru camera foto duală de 16 MP, cu stabilizator de imagine. În plus, noul software al camerei și inteligența artificială permit fotografierea ca un profesionist, în special datorită funcțiilor „Compoziție inteligentă” și „Captură automată a zâmbetului”. Utilizatorii nu își vor mai face griji pentru ratarea pozelor memorabile, datorită bateriei care oferă o autonomie pentru o zi întreagă și a funcției de încărcare rapidă de 27W TurboPower, care oferă 12 ore de autonomie în doar 15 minute de încărcare.1 Alături de platforma mobilă Snapdragon™ 636, aceste caracteristici alcătuiesc cel mai rapid moto g. În plus, noul ecran de tip u-design, Max Vision de 6.2”, oferă o experiență captivantă a conținutului datorită rezoluției Full HD+, dar și a difuzoarelor stereo Dolby Audio cu sunet foarte clar.

Moto g7: Privește. Surprinde. Interacționează.

Crearea și partajarea conținutului creativ sunt cu mult mai ușoare datorită noului moto g7. Videoclipurile și imaginile prind viață pe ecranul de tip u-design, Max Vision Full HD+ de 6.2”. Camera duală de 12 MP beneficiază de funcții cu efecte de blur, spot color, captură automată a zâmbetului și Google LensTM, pentru a permite utilizatorilor să își dea frâu liber creativității și pentru a îi ajuta să interacționeze cu lumea din jurul lor. Cu 50% mai rapid decât generația anterioară, moto g7 abordează cele mai intense sarcini creative datorită platformei mobile Snapdragon 632. 2 Mai mult decȃt atȃt, încărcarea TurboPower și bateria care rezistă o zi întreagă ajută utilizatorii să se bucure de cele mai lungi sesiuni creative.1 Iar datorită designului modern cu sticlă Gorilla Glass, moto g7 arată la fel de grozav precum performează.

moto g7 power: Durată de viață crescută a bateriei. Distracție non-stop.

O nouă ediție a familiei moto g, moto g7 power a fost conceput să răspundă problemei numărul unu a consumatorului de smartphone-uri: durata de viață a bateriei. Motorola a proiectat moto g7 power cu o baterie de 5000 mAh excelentă, pentru ca utilizatorii să poată folosi telefonul timp de 60 de ore (2 zile jumătate) cu o singură încărcare. Când e nevoie de reîncărcare, utilizatorii pot beneficia de ore întregi de folosire a bateriei după doar câteva minute datorită încărcării TurboPowerTM, astfel să revină rapid la ceea ce făceau înainte.1 De asemenea, aceștia beneficiază și de imagini ultrawide pe uimitorul ecran Max Vision HD+ de 6.2” și de durata crescută a bateriei în timp ce se bucură de filmele, clipurile și jocurile preferate. moto g7 power dispune de platforma Snapdragon 632 care răspunde rapid la toate comenzile utilizatorilor.

moto g7 play: Design compact. Performanță uriașă.

Dimensiunea mică a lui moto g7 play nu va păcăli pe nimeni. Cu platforma mobilă Snapdragon 632, moto g7 play este cu 60% mai rapid decât generația anterioară. Designul compact vine cu un ecran ultrawide Max Vision HD+ de 5.7 inchi, cu raport de aspect de 19:9, care aduce divertismentul la vârful degetelor utilizatorilor. În plus, orice moment unic poate fi surprins datorită camerei principale de 13MP, cu PDAF, și a lipsei decalajului de declanșare, care focusează subiectul fotografiei într-o clipită.

Experiențe Moto exclusive

Cea mai nouă generație de smartphone-uri moto vine echipată cu experiențe Moto exclusive, care fac utilizarea telefonului mai ușoară și mai plăcută. Recent reinventat, One Button Nav înlocuiește butoanele de navigare cu o singură bară pe ecran. Împreună cu Android 9.0 Pie, fiecare glisare, atingere sau apăsare funcționează mult mai bine decât înainte. De asemenea, captura de ecran cu trei degete este îmbunătățită, astfel că utilizatorii pot face capturi de ecran mai lungi decât ecranul și le pot edita pe loc. Alături de toate experiențele favorite precum Fotografiere rapidă, Lanternă rapidă și Afișaj reactiv, utilizarea smartphone-ului nu a fost niciodată mai ușoară.

Disponibilitate și prețuri

https://www.motorola.com/ro/products/moto-g-gen-7 . Moto g7 va fi disponibil în România începând cu luna martie cu un preț recomandat de 1199 lei. Pentru informații complete și specificații, vizitați

https://www.motorola.com/ro/products/moto-g-plus-gen-7 . Moto g7 plus va fi disponibil în România începând cu data de 15 februarie 2019 cu un preț recomandat de 1399 lei. Pentru informații complete și specificații, vizitați

https://www.motorola.com/ro/products/moto-g-power-gen-7 . Moto g7 power va fi disponibil în România începând cu data de 15 februarie 2019 la cu un preț recomandat de 999 lei. Pentru informații complete și specificații, vizitați