Noul PowerShot SX730 HS de la Canon vine cu un super zoom

Canon şi-a reînnoit gama de aparate foto pentru călătorii, PowerShot SX, cu un nou aparat foto elegant, cu super zoom – modelul PowerShot SX730 HS. Un aparat foto puternic pe care îl puteţi purta în buzunar, modelul combină senzorul CMOS de 20,3 MP cu un procesor DIGIC 6 şi poate fotografia în rafală până la 5,9 cps, astfel încât nu veţi pierde nici un moment. Fie că este vorba de spectacole stradale spontane sau de bazaruri pline de viaţă din oraşele pe care le vizitaţi pentru prima dată, de apusuri sau peisaje spectaculoase, modelul PowerShot SX730 HS este însoţitorul perfect în toate aventurile.

Zoom puternic şi calitate înaltă

Dotat cu obiectiv grandangular cu zoom optic de 40x şi cu ZoomPlus de 80x, modelul PowerShot SX730 HS este perfect pentru fotografiere versatilă în plan îndepărtat sau apropiat. Având o grosime de doar 39,9 mm, aparatul foto poate încăpea fără probleme în rucsac sau în buzunar, fiind ideal pentru fotografiere în mişcare. Datorită vitezelor mari de AF de 0,12 secunde şi a celor 8 moduri de IS inteligent, plus IS dinamic avansat pe cinci axe la filmare, fotografiile şi filmele full HD vor beneficia de focalizare perfectă şi de claritate fără cusur, chiar şi atunci când condiţiile de fotografiere sunt neprielnice.

Este mai uşor să fiţi creativi

Exprimaţi-vă creativitatea cu ajutorul modului de Fotografie creativă al modelului PowerShot SX730 HS – rapid şi uşor de utilizat în mişcare, aparatul foto realizează în mod automat cinci versiuni ale imaginii surprinse, aplicând mai multe filtre şi efecte, oferindu-vă moduri noi şi inedite de a vă surprinde subiectul. Aduceţi creativitate poveştilor de pe Instagram cu ajutorul modului Clipuri Scurte, care înregistrează clipuri Full HD de patru-cinci secunde cu numeroase opţiuni de redare, inclusiv cu mişcare lentă sau rapidă. Deoarece aparatul foto este dotat cu un ecran LCD de 7,5 cm, mare şi rabatabil, veţi putea să fotografiaţi chiar şi din cele mai dificile unghiuri şi astfel să fiţi creativi, iar funcţia de ştampilă cu dată vă permite să dataţi cu precizie toate locurile de pe Glob pe care le vizitaţi.

Fotografiaţi, partajaţi şi amintiţi-vă

Conexiunea Wi-Fi vă permite să vă conectaţi instant la telefonul inteligent şi să partajaţi cele mai importante momente cu prietenii şi familia, fie că vizitaţi un templu dintr-o ţară îndepărtată sau că sunteţi într-un city break aproape de casă. Conexiunea permanentă între aparatul foto şi telefonul dumneavoastră poate fi menţinută şi cu ajutorul conectivităţii Bluetooth , astfel că veţi putea vizualiza fotografiile în timp ce aparatul dumneavoastră se află în siguranţă în rucsac. Conectivitatea Bluetooth vă permite să aveţi control asupra fotografierii wireless la distanţă, ideal pentru realizarea selfi-urilor de grup. Iar cu ajutorul Aplicaţiei Camera Connect, puteţi sincroniza foarte uşor locaţia tuturor fotografiilor făcute cu datele GPS prin intermediul telefonului inteligent, pentru a vă putea marca pe hartă, cu precizie, toate aventurile, oriunde vă vor purta acestea.

Caracteristici principale PowerShot SX730 HS:

• Călătoriţi cu bagaje puţine şi vă concentraţi pe fiecare moment

• Perfect pentru cele mai bune momente – ziua şi noaptea

• Înregistraţi cu uşurinţă filme Full HD excelente

• Atât de simplu sau de avansat pe cât vă doriţi

• Conectare fără întrerupere pentru partajare uşoară

Despre Canon Europe

Canon Europe este subsidiară regională pentru Canon Inc., reprezentată în 116 ţări şi având peste 18.000 de angajaţi în Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA).

Fondată în anul 1937 şi având ca principală ţintă crearea celei mai bune camere foto pentru consumatori, pasiunea Canon pentru puterea imaginii acoperă astăzi mai multe segmente de piaţă, la ora actuală, Canon fiind liderul mondial în soluţii de imagine pentru business şi de larg consum. Soluţiile oferite includ produse precum camere foto digitale, camere SLR, obiective foto şi maşini portabile de scanare cu raze X, imprimante de producţie şi pentru birou, toate beneficiind de o gamă de servicii cu valoare adăugată.

Canon investeşte masiv în cercetare şi dezvoltare pentru a oferi cele mai inovatoare produse şi servicii, venind în întâmpinarea nevoii de creativitate a clienţilor săi. De la fotografi amatori până la companii de tipar profesional, Canon oferă fiecărui client posibilitatea de a-şi urma pasiunea pentru fotografie.

Filosofia companiei Canon este Kyosei – ‘Trăim şi muncim împreună pentru binele tuturor’. În EMEA, Canon Europe este preocupată de reducerea impactului companiei asupra mediului înconjurător şi implică utilizatorii în acest demers prin produsele, soluţiile şi serviciile pe care le oferă. Canon a obţinut certificarea globală ISO 14001, pentru standarde de talie mondială în management-ul mediului înconjurător.