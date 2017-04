Noul SSD 3D NAND - Ultimate SU700 de la ADATA vine cu o capacitate de până la 960 GB

ADATA Technology a anunțat pe 24 aprilie lansarea SSD-ului Ultimate SU700, 2.5” SATA 6Gb/s, care reprezintă continuarea dezvoltării spațiilor de stocare 3D NAND Flash. Noul SU700 oferă 3D NAND de înaltă calitate și utilizează un controller Maxiotek. Performanțele sunt caracterizate de o viteză de până la 560MB/s la citire și 520MB/s la scriere, cu o capacitate de până la 960 GB.

Mai multe opțiuni 3D NAND

ADATA continuă producția exclusivă de dispozitive 3D NAND. SU700 este caracterizat de 3D NAND Flash, fiind mult mai fiabil, eficient și mai rapid decât modelele anterioare 2D NAND. SU700 oferă un excelent raport calitate-preț, având în vedere multitudinea de specificații cu care este echipat, un nou controller Maxiotek plus firmware și proprietar ADATA.

Performanțe rapide și constante

Noul SSD SU700 atinge viteze de 560MB/s la citire și 520MB/s la scriere, demonstrând încă o dată că 3D NAND poate atinge viteze cu cel puțin 10% mai mari decât 2D NAND. Acesta oferă, de asemenea, și până la 80K IOPS, cu indicatori de performanță ce vor rămâne stabili chiar și în condiții de încărcare ridicată, datorită controller-ului și a firmware-ului ce suportă modul WriteBooster. Aceasta este o caracteristică SLC caching (pSLC) ce permite SSD-ului SU700 să mențină viteze maxime la transferul de date. Tehnologia de control a frecvenței urmărește nivelul de încărcare a SSD-ului, pentru a oferi un echilibru între performanță, eficiența energetică și prevenirea uzurii.

Stocare fiabilă, sigură și durabilă

Design-ul și procedurile de testare ADATA asigură integrarea fluidă a criptării AES 256-bit și corectarea rapidă a erorilor. ADATA lansează SSD-ul SU700 în patru variante: cu capacitate de 120 GB, 240 GB, 480 GB și 960 GB, toate oferind un MTBF (mean time between failures) de 2 milioane de ore. Versiunea de 960 GB are un rating TBW (terabytes written) de 560 TB, indicând o durată lungă de viață pentru acest SSD. SU700 are o garanție de 3 ani.

Despre ADATA

ADATA Technology, unul din cei mai mari furnizori de module DRAM și dispozitive Flash USB din lume, oferă soluții complete de stocare ce includ carduri de memorie, solid state drives și hard disk-uri portabile.

Produsele ADATA includ, de asemenea, soluții portabile de încărcare pentru dispozitivele mobile, compania fiind și un furnizor major de soluții avansate de iluminare cu LED. Produsele ADATA continuă să acumuleze recunoaștere internațională din partea unor organizații precum iF Design Awards (Germania), red dot Awards, CES Best of Innovations Awards, Good Design Awards (Japonia), Best Choice of Computex Awards și Taiwan Excellence Gold Awards. Sloganul companiei Love, Life, Dreams încorporează valorile brand-ului ADATA și rolul produselor inovative de stocare în căutarea de idei universal prețuite.