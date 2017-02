NVIDIA a lansat bundle-ul Prepare For Battle, cu plăci video GTX 1070 și GTX 1080

NVIDIA a lansat noul bundle „Prepare For Battle”, prin care utilizatorii care achiziționează una din plăcile grafice GeForce GTX 1080 și 1070 sau care cumpără un laptop sau un descktop PC echipat cu plăcile grafice menționate pot alege gratuit un joc Ubisoft: For Honor sau Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. For Honor este un joc imersiv de acțiune, single player și multiplayer, în care Cavalerii, Samuraii și Vikingii se duelează, bazându-se pe gândire tactică și reflexe rapide. Imaginile se succed cu 60 de cadre pe secundă, astfel încât jucătorii nu vor pierde partidele din cauza blocajelor grafice.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands este primul joc de tip military shooter a cărui acțiune se desfășoară într-o lume deschisă și poate fi jucat solo sau în colaborare cu încă patru jucători. Utilizatorii trebuie să anihileze cartelul Santa Blanca, bucurându-se de libertate totală pe măsură ce creează și personalizează propriul Ghost, armele și echipamentele, prin intermediul celei mai mari lumi deschise Ubisoft de acțiune și aventură.

De asemenea, NVIDIA anunță și o modalitate mai simplă de activare a codurilor de joc, prin intermediul GeForce Experience, ceea ce înseamnă că utilizatorii nu trebuie să se mai înregistreze pe pagini web care se încarcă greu, ci pot introduce pur și simplu codul în GeForce Experience (secțiunea Redeem), iar jocul ales va fi adăugat automat în contul lor Uplay.

Partenerii NVIDIA pentru distribuirea bundle-ului „Prepare For Battle” sunt eMAG, Cel.ro, PCGarage, Mediagalaxy, evoMAG și Mediadot.

For Honor va fi disponibil în magazine din 14 februarie, iar Ghost Recon Wildlands din 7 martie.

www.nvidia-press.com