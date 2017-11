Orange VR2 - O nouă versiune a ochelarilor de realitate virtuală

Orange a lansat în exclusivitate o nouă versiune a ochelarilor de realitate virtuală, Orange VR2. De acum, clienţii Orange se pot bucura de o experienţă mult mai captivantă, confort sporit şi un design îmbunătăţit pentru conținutul digital preferat. Clienţii Orange vor avea parte de o experienţă audio desăvârşită datorită căştilor stereo de înaltă calitate, dotate cu jack audio de 3,5 mm și a designului aliniat cu cele mai noi tendinţe din domeniu. Calitatea materialelor şi a ţesăturilor se traduce printr-un confort sporit, VR2 fiind cu 80g mai ușor comparativ cu modelul anterior. În plus, noul design asigură un flux de aer mai bun în jurul smartphone-urilor, ceea ce reduce supraîncălzirea acestora.

Mai mult, cu ajutorul aplicaţiei Orange VR 360, disponibilă pe Android și iOS, clienţii vor avea ocazia să experimenteze şi să interacţioneze într-un mod inedit cu realitatea virtuală, graţie conţinutului creat exclusiv pentru mediul VR.

Ochelarii Orange VR2 pot fi utilizaţi cu smartphone-urile cu sistem de operare Android și iOS cu giroscop și diagonala ecranului între 4.7" și 6.2".

Telefoanele compatibile cu noul VR2 din portofoliul Orange sunt: Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8 Plus, Huawei P9, Huawei P10 Lite, Huawei P10, Huawei Mate 10 Pro, Lenovo Moto Z, Lenovo Moto G4, Motorola Moto Z2 Play, LG G5, LG G6, LG Q6, Sony Xperia X, Sony Xperia Z5, Sony Xperia XZ, Sony Xperia XZ Premium, Nokia 8, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, HTC 10, HTC U11 și Alcatel Idol 4.

Lansarea noului produs face parte din strategia Orange de creștere a portofoliului de dispozitive conectate și vine ca un răspuns la cererea tot mai mare pentru acest tip de produse.

Orange VR2 poate fi achiziţionat cu pretul de 49 euro - TVA inclus, din smart shop-urile Orange din toată țara dar și din magazinul online.