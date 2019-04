P3 communications GmbH certifică Vodafone drept cea mai bună rețea de date mobile din România

Vodafone România este certificată drept cea mai bună rețea de date mobile din România, potrivit testelor realizate în martie 2019 de către compania independentă de testare a rețelelor de comunicații P3 communications GmbH din Germania. „Certificarea Best Mobile Network for Data pe care tocmai am obţinut-o este încă o dovadă a investiţiilor constante pe care Vodafone România le face în calitatea serviciilor sale şi, totodată, ne oferă şansa să răsplătim din nou încrederea clienţilor noştri printr-o experienţă de consumator unică pe piaţă. Suntem mândri că eforturile inginerilor noștri reafirmă statutul nostru de lider în ceea ce privește rețeaua de date mobile, într-o piață unde tendința de consum al datelor mobile este în continuă creștere”, precizează Cătălin Buliga, Technology Director, Vodafone România.

Campania de măsurători s-a desfășurat în perioada 8-25 martie 2019, pe tot teritoriul României, pe un traseu aleator ales de către auditorul P3 communications.

Măsurătorile au acoperit o distanță rutieră totală de 7000 km și un procent de 23% din populația României. 68% dintre măsurători au fost efectuate în localități urbane și rurale, în timp ce 32% au fost efectuate pe drumurile rutiere. În urma acestora, Vodafone România a înregistrat cel mai mare punctaj pentru calitatea și performanța serviciilor sale de date mobile.

Comparativ cu campania de certificare P3 anterioară, din luna decembrie 2017, Vodafone România și-a îmbunătățit calitatea și performanța serviciilor de date și voce mobilă, cu precădere în ceea ce privește serviciile de date mobile.

Campania de testare a reţelelor s-a desfăşurat pe traseul ce a inclus Timișoara, Chișineu-Criș, Salonta, Săcuieni, Carei, Seini, Baia Mare, Somcuța Mare, Cluj, Turda, Luduș, Iernut, Târgu Mureș, Reghin, Vatra Dornei, Gura Humorului, Salcea, Botoșani, Flămânzi, Podu Iloaiei, Iași, Săbăoani, Bacău, Focșani, Râmnicu Sărat, Buzău, Ianca, Măcin, Tulcea, Babadag, Constanța, Fetești, București, Corbii Mari, Slatina, Drăgășani, Râmnicu Vâlcea, Călimănești, Sibiu, precum şi pe drumurile rutiere dintre acestea.

Metodologia testării, precum şi traseele şi localitățile au fost selectate independent și aleatoriu de către P3 communications, fără a le comunica în prealabil operatorilor de telefonie mobilă, pentru a asigura obiectivitatea și acuratețea rezultatelor finale și pentru a reflecta experiența reală a consumatorilor români.

Metodologia de testare este actualizată anual de către P3 communications, pentru a reflecta așteptările tot mai mari ale clienților și disponibilitatea celor mai noi tehnologii mobile din țara respectivă, precum și pentru a testa potențialul maxim al rețelelor mobile.