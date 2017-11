Parteneriat Digi Mobil și ZTE - Lansarea unui nou telefon compatibil cu serviciul Voce 4G (VoLTE)

Digi Mobil și ZTE au finalizat cu succes testele de compatibilitate pentru serviciul Voce 4G (VoLTE), astfel incât abonații Digi Mobil beneficiază de un nou telefon compatibil cu tehnologia voce peste 4G. Software-ul pentru acest model ce conține funcționalitatea de voce peste 4G este disponibil deja, incepand cu data de 20 octombrie, inclusiv pentru terminalele aflate deja in uz. „Împreună cu cei de la ZTE, am finalizat cu succes testele de compatibilitate pentru serviciul Voce 4G / VoLTE pentru smartphone-ul Blade A320. Vom continua testele pentru voce 4G astfel încât să creștem permanent ritmul de terminale compatibile cu noua generație de servicii”, precizează Valentin Popoviciu, vicepreședinte RCS & RDS.

ZTE Blade A320 este un telefon dual sim, cu display de 5 inch, procesor Qualcomm de tip quad-core la 1.1 GHz, 1 GB RAM, 8 GB spațiu de stocare și slot pentru cardurile microSD si Android 7.1.1 . Telefonul dispune de conectivitate 4G atât în banda 38 (2600 Mhz TDD) , cât și în banda 1 (2100 Mhz FDD).

Tehnologia Voice over LTE (VoLTE) permite realizarea unei convorbiri telefonice prin reteaua 4G, fără a mai necesita trecerea automată a terminalului din rețeaua de date 4G către cea clasică pentru voce, 3G. Astfel, prin intermediul serviciului Voce 4G, utilizatorii Digi Mobil beneficiază de conectarea aproape instantanee a apelului, timpul de așteptare din momentul inițierii apelului și până în momentul în care e apelat telefonul unui destinatar din rețea, care utilizează tot Voce 4G, scăzând sub două secunde. Totodată, convorbirile prin rețeaua 4G au o calitate și claritate a sunetului mult mai ridicate. În plus, este posibilă realizarea simultană de apeluri telefonice cu sesiuni de download și streaming la viteze 4G. Serviciul Voce 4G, precum și activarea sa sunt gratuite pentru toate abonamentele din ofertă.

„Suntem încântați că împreună cu partenerul nostru Digi Mobil am incheiat testarea și validarea terminalului ZTE A320 – printre primele terminale compatibile cu serviciul VoLTE. Terminalul ZTE A320 este un terminal accesibil tuturor consumatorilor și oferă cele mai noi servicii de comunicare , precum Voce 4G. Cu siguranță că în viitorul apropiat , împreună cu partenerul Digi Mobil vom aduce pe piața locală și alte terminale mobile ZTE ce vor îngloba ultimele tehnologii și servicii mobile”, precizează Gabriel Maranca, Head of Sales Terminals - ZTE Romania

Oferta Digi Mobil include modelul ZTE Blade A320, care poate fi achiziționat fie în 24 de rate fără dobandă la abonamentele Optim, cu ratele direct pe factura Digi, fie cu plata integrală la abonamentul Avantaj. Ratele se acordă prin creditul „ING Acum”, direct din magazinele Digi sau din punctele de prezență RCS & RDS. Programul de rate este destinat tuturor clienților Digi Mobil care se califică uzual pentru un credit de nevoi personale, în condițiile oferite de ING. Rata lunară pentru modelul ZTE Blade A320 este de doar 13 lei/lună, TVA inclus, plus avans.